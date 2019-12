Superbike | Test Jerez 2019 | Jonathan Rea fa il vuoto e spaventa i rivali verso il 2020

Superbike – Test Jerez - due intense giornate di lavoro per Davies e Redding col team Aruba.it Racing Ducati : Aruba.it Racing – Ducati conclude il 2019 con due intensi giorni di lavoro per Chaz Davies e Scott Redding sul Circuito di Jerez – Angel Nieto Si sono conclusi oggi sul Circuito di Jerez – Angel Nieto gli ultimi due giorni di Test del 2019 per il team Aruba.it Racing – Ducati, con Scott Redding e Chaz Davies, che hanno ottenuto rispettivamente il quinto e nono tempo in sella alle loro Ducati Panigale V4 R. Sfruttando due giorni ...

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : è testa a testa tra Bautista e Rea a 13 giri dalla fine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14 Lungo Bautista, Rea ne approfitta e passa davanti, il tutto dura poco però e l’iberico si porta di nuovo in tesa. Si entra nel vivo! -15 Brutto errore di Rea che finisce lungo, Bautista però sembra non riuscire ad allungare. -16 C’è già un bel gap tra i primi quattro e il resto del gruppo, difficile rientrare. -17 Bene Rinaldi che risale in sesta posizione, davanti sempre ...

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : gara1 - la griglia non è completa - protesta per una pista inadeguata! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:58 Giro di ricognizione in corso. 20:57 La griglia non è completa, non si sa con esattezza il numero di piloti non partenti, sicuramente almeno 4-5. 20:53 Spalti semi-deserti, l’atmosfera non è delle migliori. 20:51 Siamo al penultimo appuntamento del campionato, che andrà a concludersi tra quindici giorni a Losail, in Qatar. 20:48 Numerosi piloti avevano deciso di rinunciare a questa ...