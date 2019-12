Sul Mes stasera | al vertice di palazzo Chigi | si rischia la fine dell’alleanza giallorossa

open.online

(Di domenica 1 dicembre 2019) I toni sempre più duri di Luigi Di Maio contro la riforma del Mes, il fondo Salva-Stati, che il governo dovrà confermare in Europa, e su cui domani il premier Conte dovrà riferire in parlamento la posizione del governo, ha scatenato l’allarme degli alleati, Pd in primis, a poche ore daldi maggioranza di questa sera a: la posizione in apparenza intransigente di Di Maio sul rinvio della firma italiana ha fatto crescere l’idea che il capo politico del M5s possa usare quest’ultimo scontro come argomento per mettere in crisi l’esecutivo giallo-rosso. Di fatto il ministro degli esteri, con quel «nessuna firma al buio» e la promessa di un impegno a modificare gli aspetti del Mes che nel Movimento sono considerati inaccettabili, fino all’intenzione di rinviare l’approvazione dell’accordo da parte dell’Italia, si mette in una posizione inconciliabile con quella del ...

