Spal | Semplici | «C’è rammarico Scudetto? Juve rimane favorita» – VIDEO

Inter-Spal - le probabili formazioni : Conte inserisce Gagliardini - Semplici punta su Floccari : Inter-Spal, le probabili formazioni – Dopo l’ottima prestazione in Champions, con la vittoria in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga, l’Inter torna a pensare al campionato. La squadra di Conte riceve la Spal di Leonardo Semplici, in cerca di punti salvezza. I nerazzurri, prima della trasferta europea, avevano ottenuto tre punti sul campo del Torino. Il duello con la Juventus continua, un solo punto a separare le due ...

Spal-Genoa - Semplici : “ci manca un po’ di qualità - ora serve gettare alle Spalle le negatività” : La Spal ha pareggiato contro il Genoa nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Al termine della gara, Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Questa le parole dell’allenatore della Spal. “Abbiamo giocato bene fino al gol. Sapevamo di giocare contro una squadra di valore come il Genoa. Dispiace subire il gol del pareggio dopo neanche pochi secondi, è stato un colpo e ne abbiamo risentito rischiando ...

Udinese-Spal - le parole di Gotti e Semplici : per il tecnico dei ferraresi non è un punto guadagnato : Un pareggio per 0-0 in un delicato scontro salvezza. E’ questo il verdetto del campo in Udinese-Spal. I due tecnici hanno parlato al termine della partita. Queste le parole dell’allenatore dei friulani Gotti: “I nostri avversari sono arrivati con un atteggiamento aggressivo. Negli ultimi minuti c’è stato l’episodio del rigore. Mi sembra che sia giusto assegnarlo per le regole che si applicano ora. ...

Diretta Serie A dalla Dacia Arena : Udinese - Spal Gotti all'esordio contro Semplici : dalla Dacia Arena oggi commenteremo in Diretta Udinese - SPAL. Fischio d'inizio del signor Massa alle ore 15. L'Udinese, con Luca Gotti in panchina per la seconda volta in stagione, arriva ad affrontare la squadra di Semplici forte della vittoria esterna sul Genoa e di una classifiche che alla fine non preoccupa troppo (13 punti) ma che ha bisogno di un minimo di continuità. La SPAL invece ha bisogno assoluto di punti trovandosi in coda in ...

Spal-Sampdoria - le dichiarazioni di Semplici e Ranieri nel post-partita : Tre punti d’oro per la Sampdoria, Spal che finisce all’ultimo posto, insieme al Brescia. E’ questo ciò che ha detto il posticipo dell’11^ giornata di Serie A. Al termine della gara, decisa da un gol di Caprari in pieno recupero, Leonardo Semplici ha commentato così ai microfoni di Sky Sport: “La squadra ha fatto quello che è nel suo potenziale, abbiamo tenuto palla, cercato di creare varie situazioni ...

Spal-Sampdoria - le formazioni ufficiali : Semplici lancia Moncini - fuori Quagliarella : Spal-Sampdoria, le formazioni ufficiali – Si chiude l’undicesima giornata di Serie A. Al “Paolo Mazza” scendono in campo Spal e Sampdoria in quello che si preannuncia uno scontro salvezza importantissimo. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di misura contro il Milan e si trovano a 7 punti. La Sampdoria è relegata all’ultimo posto in classifica con 5 punti e tenta il sorpasso. Sono ufficiali le ...

Spal-Sampdoria - le probabili formazioni : dubbi a centrocampo per Semplici - Quagliarella rischia : Spal-Sampdoria, le probabili formazioni – Posticipo del lunedì dell’11^ giornata di Serie A è il match tra Spal e Sampdoria. Monday night allo stadio Paolo Mazza, scontro diretto tra due compagini che non hanno iniziato alla grande questo torneo. Le scelte. Conferma del modulo per Semplici, solito 3-5-2. dubbi in ogni reparto con Missiroli che rischia di rimaner fuori a centrocampo a discapito di Valdifiori. Davanti favorito ...

Milan-Spal - Semplici : “Torno a casa arrabbiato. Manca l’espulsione di Bennacer - altre cose da rivedere” : “Torno a casa arrabbiato, il Milan ha meritato di vincere ma mi piacerebbe rivedere alcuni episodi come il possibile secondo giallo su Bennacer nel finale e la posizione di Piatek sull’azione del gol. La Spal interessa meno, ha meno appeal, ma anche noi lavoriamo e mi piacerebbe che ci venissero date le cose giuste. In tre anni non mi sono mai lamentato degli arbitri”. Così Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ...

LIVE Milan-Spal 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Pioli vs Semplici a San Siro! Scontro-salvezza per uscire dalla crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.53 I rossoneri sperano di fare un regalo a Marco van Basten, che oggi compie 55 anni: la stella che illuminò San Siro, si ritirò a 30 anni per problemi fisici. 20.51 Chi vincerà la sfida di San Siro? Il Milan svolterà oppure resterà nella zona retrocessione? 20.49 Squadre che tra poco entreranno in campo a Milano! 20.47 Le romane invece stanno cominciando ad ingranare: due poker per ...

Diretta Milan Spal/ Streaming video tv : sfida tra Stefano Pioli e Leonardo Semplici : Diretta Milan Spal Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la 10giornata della Serie A.

Video/ Spal Napoli - 1-1 - : highlights e gol. Semplici ferma Ancelotti - Serie A - : Video Spal Napoli, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita, valida per la nona giornata della Serie A, disputata al Mazza.

Spal - Semplici : ”Napoli? Abbiamo fatto la partita che volevamo” : Semplici: contro il Napoli ci voleva un pizzico di fortuna, ma ce lo siamo meritati lottando su ogni pallone, che è quello che dobbiamo fare da qui alla fine Leonardo Semplici, allenatore della Spal ha parlato in zona mista dopo il pari della sua squadra contro il Napoli Queste le sue parole: SU Spal – NAPOLI “Abbiamo fatto la partita che volevamo, sapevamo di affrontare una squadra di valore. Abbiamo fatto un bel primo tempo, ...

Formazioni ufficiali Spal-Napoli : Ancelotti sceglie Milik e Mertens - sorpresa Paloschi per Semplici : Formazioni ufficiali Spal-Napoli – Reduce dalla sconfitta di Cagliari, la Spal vuole ripartire davanti al pubblico amico. Avversario non facile. Il Napoli di Ancelotti, infatti, è reduce dal doppio successo contro Verona, in campionato, e Salisburgo in Champions League. Semplici si affida ai suoi migliori undici per una partita molto delicata, che potrebbe metterne a rischio il posto sulla panchina spallina. Turnover per Ancelotti, ...

Spal - Semplici : “Napoli? Contro di loro pochi di vantaggi. Dopo la Juve squadra migliore” : Semplici: noi dobbiamo fare una partita straordinaria. Ci siamo allenati al meglio in settimana per far si che i ragazzi facciano una partita alla morte SPAL Semplici NAPOLI – Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Contro il Napoli. Queste le sue parole: SU SPAL – NAPOLI “Napoli? Contro di loro ce ne sono pochi di vantaggi. Dopo la Juventus, sono la squadra migliore a ...