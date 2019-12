Spagna | approvato il decreto che permette al governo di interrompere internet | “Con la

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Inlo chiamano il ‘decretazo digital‘. Illegge che è stato appenaalspagnolo dila connessionesenza l’intervento dell’autorità giudiziaria, per mantenere l’ordine pubblico. “Hanno utilizzato le proteste in Catalogna per restringere le libertà digitali in tutto il paese”, spiega Simona Levi, esperta di diritti digitali, “È unlegge degno dei regimi autoritari: dicono di averlo emanato per difendere la cittadinanza dalla disinformazione, invece tolgono la possibilità di usare. Inoltre i dati personali possono essere trasferiti da un’amministrazione all’altra senza previa autorizzazione delle persone”. Simona Levi è la fondatrice della piattaforma Xnet, che da oltre un decennio è impegnata per la tutela delle libertà digitali e contro la ...

