Snowden | Assange e la gola profonda dell’Opac

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ci sono due signori negli Stati Uniti. Uno è un agente (forse ex?) della Cia e vive sotto la protezione dell’Fbi. L’agente, infatti, poté raccogliere una serie di informazioni riservate sulla conversazione telefonica in cui il presidente Donald Trump (il “suo” presidente) chiedeva al presidente ucraino Volodimir Zelensky di procurargli materiale compromettente sul figlio di Joe Biden, candidato democratico alle elezioni presidenziali del 2020 e dunque suo rivale. L’agente, allora, decise che quel vergognoso conflitto di interessi andava rivelato. Smise i panni dell’agente segreto, per definizione obbligato a difendere le massime cariche istituzionali del Paese, e diventò un whistleblower, un guardiano della democrazia. Il sistema americano (che in seguito alle sue rivelazioni ha messo in stato d’accusa il presidente Trump) non lo persegue. Al contrario, lo protegge come un “bene” ...

