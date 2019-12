Sissy Trovato Mazza | il papà non ci sta | come è morta davvero

Sissy Trovato Mazza - perché la testimonianza dell’ex potrebbe cambiare le sorti del caso : La notizia della archiviazione come suicidio della morte di Sissy Trovato Mazza, la giovane agente uccisa da un colpo di pistola a Venezia, ha suscitato critiche e polemiche, soprattutto nell'ambiente dei tecnici. Intervistata da Fanpage.it, la psicologa forense padovana, Gaia Paiar ha spiegato quali sarebbero gli elementi che screditano il suicidio. E perché la testimonianza dell'ex compagna di Sissy potrebbe cambiare le sorti del caso.Continua ...

Caso Sissy Trovato Mazza - il padre : “Dire che non fu omicidio è vergognoso” : Salvatore Trovato Mazza commenta, pieno di rabbia, la richiesta di archiviazione delle indagini sulla morte dell'agente Sissy, notificata alla famiglia in questi giorni. "Come fanno a dire che non è omicidio dopo aver trascurato le indagini per anni? Non è possibile, è vergognoso". L'agente penitenziaria Sissy Trovato Mazza è morta per un colpo di pistola alla testa dopo due anni di calvario.Continua a leggere

Sissy Trovato Mazza - i pm di Venezia insistono : “Archiviare l’indagine - l’agente penitenziario si suicidò”. La famiglia : “Faremo opposizione” : La Procura di Venezia non ha dubbi: nessuno sparò all’agente di polizia penitenziaria Maria Teresa Trovato Mazza, detta Sissy, di 28 anni, trovata in fin di vita l’1 novembre 2016 all’interno di un’ascensore dell’ospedale Santi Giovanni e Paolo. Il colpo era partito dalla sua pistola d’ordinanza e quindi si tratterebbe di un tentativo di suicidio che per due anni ha tenuto Sissy tra la vita e la morte. Mazza è ...

Sissy Trovato Mazza : ‘svolta’ nel caso della giovane agente uccisa da un colpo di pistola alla testa : Il 12 gennaio del 2019 è morta Maria Teresa Trovato Mazza, per tutti Sissy, l’agente di Polizia penitenziaria originaria di Taurianova in coma dal novembre 2016 quando fu trovata ferita da un colpo di pistola esploso all’interno dell’ascensore dell’Ospedale Civile di Venezia, dove era in servizio lavorativo esterno. “La scomparsa della giovane agente di Polizia penitenziaria Sissy Trovato Mazza dopo due anni di agonia e sofferenza è una notizia ...