Siena | per il weekend dell' Immacolata appuntamento in piazza con il Mercato nel Campo

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Cassano Magnago supera Siena e riapre il campionato - tre squadre in vetta alla classifica : Turno numero 12 della Serie A di calcio maschile 2019/2020, che vede la seconda sconfitta stagionale per la Ego Siena, ko tra le mura amiche contro il Cassano Magnago per 30-23, grazie alle 9 reti di un ritrovato Alessio Moretti. Toscani ancora in testa alla classifica, ma raggiunti da Brixen (30-28 nel derby contro l’Alperia Merano) e Conversano (24-18 sul Fondi), con gli amaranto ad inseguire a -2. Vince anche il Bolzano, che non molla ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : vittoria sofferta per la Ego Siena - cade ancora Cassano Magnago : Turno infrasettimanale per la Serie A di Pallamano maschile 2019, che vede ancora al comando la Ego Siena, vittoriosa al Pala Chiarbola contro un coriaceo Trieste per 30-29, grazie alle 21 reti in tre di Jakub Nelson, Demis Radovcic e Umberto Bronzo, con il Conversano che regge il passo, piegando 24-20 la Junior Fasano nel derby pugliese. A 18 punti troviamo anche il Brixen, capace di sconfiggere 34-28 la Sparer Eppan, con 11 centri ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Conversano supera la Ego Siena - al primo ko stagionale. Cade anche Bolzano - successo per Merano : Decimo turno della Serie A di Pallamano maschile 2019/2020 che vede il primo ko stagionale della Ego Siena, fermata in casa da un Conversano praticamente perfetto, per il punteggio di 28-21, grazie anche alle 8 reti dell’ala destra Carlo Sperti, mentre si registra un’altra sconfitta per i campioni in carica del Bolzano, fermati sul 23-22 dalla Raimond Sassari di uno scatenato Allan Pereria. Vince anche l’Alperia Merano, per ...

Siena - 35enne si suicida buttandosi dalla Torre del Mangia : in Rete video con la donna senza vita - Procura indaga per omissione di soccorso : Si è suicidata la donna di 35 anni che nella mattina di venerdì 22 novembre si è lanciata nel vuoto dalla Torre del Mangia in piazza del Campo a Siena. A confermare che si è trattato di un gesto volontario è il biglietto che gli inquirenti hanno trovato nella sua borsa, in cui spiega le ragioni del suo gesto, legate alla fine del rapporto con il marito. La 35enne si è buttata dalla sommità della Torre del Mangia, ad un’altezza di 88 metri, il ...

Maltempo Siena : evacuate 23 persone tra Sovicille e San Gimignano : La prefettura di Siena ieri sera ha aperto la sala operativa provinciale integrata per fronteggiare diverse situazioni di criticità che si sono registrate su gran parte del territorio a causa del Maltempo. Stamani il prefetto Armando Gradone ha tenuto un vertice con la protezione civile, dal quale è emerso che a seguito degli allagamenti si è reso necessario procedere all’evacuazione di 23 persone residenti nei comuni di Sovicille (10) e ...

Siena : Fiano - ‘clima d’odio pericoloso - strano silenzio Salvini’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Le immagini dell’arsenale sequestrato ai 12 fascisti di Siena, fermati oggi dalla Digos, con l’accusa di stare organizzando ipotesi di attentato contro la moschea di Colle Val d’Elsa, sono scioccanti. La quantità delle armi ritrovate e il tenore delle frasi e dei colloqui riportati dalle intercettazioni testimoniano di un pericolosissimo disegno eversivo di chiara marca fascista e ...

Alcuni importanti ex dirigenti del Monte dei Paschi di Siena sono stati condannati nel processo sulle operazioni finanziarie legate all’acquisizione di Banca Antonveneta : Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gian Luca Baldassari, ex dirigenti del Monte dei Paschi di Siena, sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Milano nel processo sulle operazioni compiute dalla Banca tra il 2008 e il 2012 nel tentativo

Siena - nascondono la droga nel bosco : cinghiale distrugge cocaina per 20mila euro : Aperitivo, prosecco, vino, caffè, merenda: così chiamavano la cocaina che nascondevano all’interno di alcuni barattoli che poi sotterravano in buche nei boschi della Valdichiana Senese e Aretina, in Toscana. Un sistema consolidato, che è stato smascherato anche grazie a un cinghiale che, arando col muso il terreno ove era stato sotterrato un barattolo, lo ha rotto spargendo la cocaina contenuta – dal valore di 20mila euro – ...

Da Siena e Grosseto a San Giovanni d’Asso con il Treno Natura per scoprire il “Diamante Bianco” : Raggiungere San Giovanni d’Asso, alla scoperta del tartufo bianco delle Crete Senesi, su un convoglio d’epoca sospinto da una locomotiva a vapore. Nei due weekend della Mostra Mercato dedicata al “Diamante bianco” (9-10 e 16-17 novembre), il trasferimento fino a San Giovanni d’Asso diventa un viaggio indietro nel tempo. La linea, una volta, era la via “veloce” che portava ai paesi sperduti fra le Crete senesi, fino alle pendici del monte ...

Diretta/ Siena Pianese - risultato 1-0 - streaming video tv : Due cambi per gli ospiti : Diretta Siena Pianese streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie C.

Siena - trascina per il collo la suocera su una sedia a rotelle e picchia la moglie : denunciato : Ha prima trascinato per il collo la suocera, costretta a vivere su una sedia a rotelle, poi ha picchiato la moglie che tentava di riportarlo alla calma. È stato ora denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e percosse l’uomo di 63 anni, genero e marito delle due donne, disoccupato e residente a Poggibonsi in provincia di Siena. A far scattare le indagini dei militari è stata la querela presentata dalla moglie, ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : altro successo per la Ego Siena - vincono anche Bolzano e Pressano : La Serie A di Pallamano maschile 2019 è giunta al suo sesto turno, e la Ego Siena continua la sua marcia in testa alla classifica, con la formazione toscana capace di sconfiggere anche la Junior Fasano per 37-30, restando a punteggio pieno grazie anche alle 10 reti del grande ex Demis Radovcic. Dietro fa un passo avanti il Pressano, vittorioso 23-21 sul Conversano nel big match del turno, mentre il Bolzano dilaga in casa contro la MFoods ...

Arriva la serie tv Longinus di Dario Argento - un thriller tra le Alpi e Siena per il maestro dell’horror : Sarà sicuramente uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi: BIM Production e Publispei hanno annunciato la produzione della serie tv Longinus di Dario Argento, che è il primo progetto del maestro horror italiano dal 2012. Con un titolo che è un riferimento al nome del soldato romano che trafisse il fianco di Gesù in croce con una lancia per confermare la sua morte, sarà una miniserie dalla trama sospesa tra reale e soprannaturale, un ...

DIRETTA/ Siena Pontedera - risultato 2-0 - video streaming : Un gol per tempo : DIRETTA Siena Pontedera streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live del derby toscano, primo turno della Coppa Italia Serie C.