Short Track | Coppa del Mondo | Italia femminile super a Nagoya | applausi per Arianna

Short Track - Coppa del Mondo Nagoya 2019 : è grande Italia! Staffetta prima e Fontana seconda. Vittorie Boutin e Schulting : E’ un’Italia scintillante nell’ultima giornata della terza tappa di Coppa del Mondo a Nagoya. Quattro anni dopo la Staffetta femminile azzurra (Arianna Fontana, Martina Valcepina, Cynthia Mascitto e Nicole Botter Gomez) ritorna sul gradino più alto del podio, trionfando in una finale dall’esito rocambolesco e che ha visto la revoca della vittoria della Corea del Sud. La squalifica delle asiatiche ha aperto le porte del ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 1° dicembre : ITALIA DA SOGNO! Trionfo nella staffetta di Short track! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, oggi domenica 1° dicembre. Ci aspetta una giornata ricchissima di impegni con tantissimi eventi tutti da seguire in compagnia, minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla. L’ITALIA vuole sognare davvero in grande dopo la memorabile giornata di ieri che ci ha regalato la vittoria nella staffetta mista di biathlon, la doppietta di Marta Bassino e Federica Brignone nel ...

Short Track - Coppa del Mondo Nagoya 2019-2020 : l’Italia trionfa nella staffetta femminile davanti a Canada ed a Russia. Squalifiche per Corea del Sud e Usa : Signore e signori, che Italia a Nagoya (Giappone), tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Short track! Sull’anello di ghiaccio nipponico Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Martina Valcepina e Nicole Botter Gomez si sono imposte al termine di una gara palpitante con il crono di 4’12″681, a precedere il Canada (4’12″781) e la Russia (4’15″235). Le azzurre hanno approfittato della squalifica della Corea ...

Short Track - Coppa del Mondo Nagoya 2019 : Arianna Fontana ancora sul podio! Secondo posto nei 500m : Arianna Fontana non si ferma più! Dopo il terzo posto di ieri nei 1500m, la campionessa valtellinese si migliora e risale nuovamente sul podio, chiudendo in seconda posizione la finale dei 500m nell’ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo in Giappone a Nagoya. Una finale dominata dalla canadese Kim Boutin che si è messa in testa dalla prima curva e non ha più lasciato la leadership della gara. Fontana è stata brava ad inserirsi ...

Short Track - Coppa del Mondo Nagoya 2019 : Corea del Sud dominante - ma l’Italia festeggia con Fontana e la finale della staffetta : In una giornata dominata dalla Corea del Sud, c’è anche un pizzico di azzurro in quel di Nagoya. Nella terza tappa della Coppa del Mondo di Short track, pokerissimo della nazionale asiatica, che centra cinque vittorie in altrettante finali. L’Italia festeggia, però, il secondo podio stagionale, dopo quello di Montreal, di Arianna Fontana, che ha chiuso in terza posizione nei 1500m. Una gara vinta dalla sudCoreana Kim Ji Yoo, mentre ...

Short Track - Coppa del Mondo Nagoya 2019 : Arianna Fontana è di nuovo sul podio! Terza nei 1500m : E’ un inizio di stagione veramente scintillante per la nazionale azzurra di Short track. Nella Terza tappa della Coppa del Mondo a Nagoya. Dopo il secondo posto a Montreal, Arianna Fontana ritorna ancora sul podio, chiudendo in Terza posizione la finale dei 1500m. Una bella gara quella della campionessa valtellinese, che non si è fatta sorprendere nel momento decisivo. Fontana ha recuperato posizioni nel finale, riuscendo ad allungare ...