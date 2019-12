SHAMELESS - Episodio 10x04 | Anche da uno sciopero si può trarre ispirazione

lostinaflashforward

(Di domenica 1 dicembre 2019) Questa sera abbiamo un altro appuntamento con i Gallagher!Liam scoprirà qualcosa sul suo nuovo "amico"?Attenzione: Spoiler!Nell'precedente:Liam scopre l'esistenza di due Americhe che coinvolgono le persone di colore e conosce uno "zio" acquisito: Mavar. L'uomo è molto affascinante e subito attira l'attenzione di V.Ian sta per uscire di prigione con la condizionale, per buona condotta, ma questo mette in pericolo il suo rapporto con Mickey che, prima, si dimostra geloso ed egoista; poi, diventa comprensivo e generoso.Lip porta Freddie in ospedale dalla mamma, Tami, che sta meglio, ma che accoglie freddamente la visita del figlio.Frank e Mikey rubano tutto ciò che Debbie ha nascosto nel suo magazzino: migliaia di dollari che, ora, non potrà più intascare.Kev aiuta la moglie a trovare una nuova migliore amica. ...

monvchele : comunque sta cosa mi fa alquanto incazzare ma nemmeno la commento, non ho le forze di star dietro a quelli di shame… - monvchele : ancora non ho visto l’episodio di Shameless ma tanto ho letto che non ci sono i Gallavich quindi cazzo mene lo guarderò quando riesco - gallk0vich : RT @gallavichisback: nel prossimo episodio li rivedremo insieme, PIANGO #Shameless #Shameless10 -