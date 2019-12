Serie B | Perugia-Pescara è sfida playoff | live su DAZN

Risultati Serie B - 13ª giornata – Il big match è del Benevento - cade male il Perugia - la classifica [FOTO] : Risultati Serie B – La Serie B torna in campo per il tredicesimo turno. Dopo la sosta, ad aprire la giornata è Pescara-Cremonese, che termina 1-1. Cinque le gare del sabato. Il big match tra Benevento e Crotone va ai giallorossi, che regolano i calabresi per 2-0. Stesso risultato inflitto dalla Juve Stabia ai danni della Salernitana. Il Trapani sbanca Livorno di misura mentre cade male il Perugia a Pordenone: i friulani vincono per ...

DIRETTA PORDENONE PERUGIA/ Video streaming DAZN : è un match inedito in Serie B : DIRETTA PORDENONE PERUGIA streaming Video DAZN: orario, quote e risultato live del match della tredicesima giornata del campionato di Serie B.

Serie B - il Pordenone ospita il Perugia : live su DAZN : Pordenone-Perugia è una sfida che non ha precedenti e che, anche per questo, sembra difficile poter pronosticare. I padroni di casa, alla loro prima stagione nel campionato cadetto, hanno però dimostrato di saper dare del filo da torcere a formazioni sulla carta oi accreditate e con maggiore esperienza. Perché quindi non continuare a sognare? Giocare […] L'articolo Serie B, il Pordenone ospita il Perugia: live su DAZN è stato realizzato da ...

Pallavolo - Serie A1 femminile – Perugia supera Brescia nell’anticipo della 7ª giornata : Primo urrà per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, Brescia ko 3-0 nell’anticipo della 7ª giornata. Domenica le restanti partite, spicca il derby di Firenze Arriva nell’anticipo della 7^ giornata il primo successo nel Campionato di Serie A1 femminile della Bartoccini Fortinfissi Perugia, che al PalaBarton supera per 3-0 la Banca Valsabbina Millenium Brescia e abbandona, almeno temporaneamente, il fondo della classifica. Le ...

Risultati Serie B - 12^ giornata : tonfo Perugia - la Juve Stabia ferma la capolista : la classifica aggiornata : Risultati Serie B – La Serie B scende in campo per il dodicesimo turno di campionato. Si inizia venerdì con Crotone-Ascoli, ottimo successo per il club calabrese, finisce 3-1. Tante sorprese nelle gare del sabato. La capolista Benevento viene bloccata sul pari a Castellammare, mentre il Perugia cade in casa per mano del Cittadella. Pari anche tra Entella e Pordenone, vincono di misura Pisa e Venezia. Tre i posticipi domenicali. In ...

Serie BKT - il Perugia ospita il Cittadella : diretta su DAZN : A inizio stagione forse non in molti avrebbero pronosticato di vedere il Perugia in piena lotta per la promozione, ma al momento la formazione di Oddo sembra avere tutte le carte in regola per credere di poter raggiungere l’obiettivo. Gli umbri arrivano alla sfida con il Cittadella dopo essere riusciti a battere in trasferta il […] L'articolo Serie BKT, il Perugia ospita il Cittadella: diretta su DAZN è stato realizzato da Calcio e ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Busto Arsizio vince a Perugia nel posticipo della 5ª giornata : Campionato di Serie A1 femminile: nell’ultimo posticipo della 5ª giornata, la Unet E-Work Busto Arsizio vince a Perugia 3-1 e sale al quinto posto. Sabato al via il sesto turno con il big match tra Igor Gorgonzola e Imoco Volley Prima vittoria esterna stagionale per la Unet E-Work Busto Arsizio, che nell’ultimo posticipo della 5^ giornata del Campionato di Serie A1 femminile sbanca il PalaBarton di Perugia con il risultato di ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : Busto Arsizio espugna Perugia e sale al quinto posto : Busto Arsizio ha sconfitto Perugia per 3-1 (25-18; 25-17; 18-25; 25-13) nel match che ha concluso la quinta giornata della Serie A1 2019-2020 di Volley femminile. Le Farfalle si sono imposte in trasferta e hanno così conquistato la terza vittoria in campionato issandosi così al quinto posto della classifica con 10 punti all’attivo, due in meno di Firenze e a una sola lunghezza da Brescia che hanno giocato un incontro in più. Le lombarde ...

Video/ Perugia Ascoli - 1-1 - : highlights e gol. Un punto a testa al Curi! - Serie B - : Video Perugia Ascoli, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita, valida nella 10giornata del Campionato di Serie B.

Serie BKT - il Perugia ospita l’Ascoli : dove vedere la gara : Il calendario della decima giornata di Serie B propone una sfida importante nella lotta ai playoff: al Curi si sfidano Perugia e Ascoli, entrambe a quota 15 punti in classifica. I padroni di casa attraverso una vittoria potrebbero aumentare le proprie chance di raggiungere l’obiettivo, ma anche i marchigiani non vogliono essere da meno pur […] L'articolo Serie BKT, il Perugia ospita l’Ascoli: dove vedere la gara è stato ...

Serie BKT - dove vedere Salernitana-Perugia in Tv e streaming : Pur essendo una delle formazioni che non disdegnerebbe di essere in primavera pienamente in corsa per la promozione, l’andamento casalingo della Salernitana è stato decisamente al di sotto delle aspettative. La vittoria tra le mura amiche manca addirittura dall’esordio stagionale datato 24 agosto, contro il Pescara. Il Perugia arriva però all’Arechi con l’assoluta necessità di […] L'articolo Serie BKT, dove vedere ...

Serie B verso l'ottava giornata : attesa per Benevento-Perugia ed Empoli-Cremonese : Una volta terminata la sosta nazionali, i 20 club di Serie B, nei giorni fra venerdì 18 e lunedì 21 ottobre, scenderanno in campo per l'ottava giornata. Le varie squadre sono pronte a darsi battaglia per continuare il proprio percorso verso la vetta. Il Benevento, prima in classifica e ancora imbattuta, non vuole rallentare la sua corsa e confermare il suo grande stato di forma. Serie B: tutte le partite Il weekend calcistico vedrà ...