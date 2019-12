Serie A Basket – Cremona e Bologna super | le V Nere ancora imbattute

LIVE Virtus Bologna-Cantù - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : 89-70 - Teodosic e Weems trascinano le V nere al decimo successo in fila : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – BOLOGNA: Teodosic, Weems 15; CANTU’: Clark 17 FINISCE QUI: la Virtus Bologna coglie la decima vittoria in campionato, rimanendo imbattuta e lasciando Cantù a quota 6, in compagnia di Trieste e Pistoia in penultima posizione 89-70 Ultimi due punti di Young 89-68 2/2 Deri, ...

LIVE Virtus Bologna-Cantù - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : 76-63 - V nere in controllo nonostante i tentativi di Clark di ricucire il distacco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4 minuti alla fine 76-65 Hayes dalla media fa tornare Cantù ancora più vicina! 76-63 Clark segna dalla media in contropiede Chiama time out Pancotto 76-61 Teodosic per Hunter, è ancora spettacolo tra i due che stanno davvero facendo vedere che LIVEllo di intesa abbiano raggiunto tra campionato ed EuroCup 74-61 Clark realizza ancora in appoggio 74-59 Teodosic non ha molta voglia di far rientrare Cantù, ...

LIVE Virtus Bologna-Cantù - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : 69-49 - fuga delle V nere nel terzo quarto - Teodosic e Weems salgono in cattedra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-57 Bella penetrazione di Clark, che non si da per vinto a 8′ dalla fine Nel frattempo Cremona espugna Pesaro, che resta ferma a quota zero punti in classifica: 63-74 il finale con 16 punti di Saunders per gli ospiti e 15 di Barford per i padroni di casa 71-55 Realizza l’aggiuntivo Clark, Djordjevic chiama time out Fallo tecnico fischiato contro Djordjevic per proteste, va in lunetta ...

LIVE Virtus Bologna-Cantù - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : 49-43 - Gamble cerca di nuovo di dare alle V nere l’allungo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-43 Non molla Cantù, c’è il canestro dalla media di Burnell 49-41 Gamble! Fa saltare Hayes e poi appoggia Weems sulla rimessa spedisce il pallone su Pecchia, rimessa Bologna Battaglia furiosa sotto canestro dopo la penetrazione di Pecchia (obiettivo nemmeno troppo nascosto delle V nere da molti mesi), ma dopo vari tocchi la rimessa è di Cantù 47-41 Bel movimento di Burnell, sono 8 i suoi ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - 8a giornata : Schio regola Venezia e rimane in vetta assieme a Ragusa - successi esterni di Broni ed Empoli : L’ottava giornata del girone d’andata della Serie A1 2019-2020 di Basket femminile si è conclusa quest’oggi con lo svolgimento delle ultime cinque partite del programma dopo i due anticipi di ieri. Nel big match andato in scena alle ore 19.30 al Palaromare di Schio, le padrone di casa hanno regolato agevolmente l’Umana Reyer Venezia per 85-76 grazie ad un’ottima prestazione collettiva finalizzata in fase offensiva ...

LIVE Virtus Bologna-Cantù - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : 41-36 - gli ospiti reggono bene di fronte alla classe di Teodosic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE C’è un dato piuttosto curioso all’interno della partita: all’intervallo da tre punti 2/10 per Bologna, 3/10 per Cantù TOP SCORER – BOLOGNA: Weems 8; CANTU’: Wilson 9 Annullato il canestro di Teodosic, perché per un niente aveva ancora la palla in mano quando si è illuminato il tabellone. Finisce dunque 41-36 il secondo quarto, con Cantù che sta tenendo bene assai il campo a ...

Risultati Serie A Basket – Sorride l’Olimpia Milano - Sassari agguanta il quarto posto : L’Olimpia Milano manda ko la Reggiana: i Risultati dell’11ª giornata di Serie A Tante sfide oggi sui parquet italiani, per l’11ª giornata di Serie A. Ad aprire le danze, nel lunch match, è stata la sfida tra Varese e Roma, con i padroni di casa che hanno trionfato col punteggio di 99-69. Bene anche Trieste, che si aggiudica il match contro Treviso, per 69-61, allontanandosi così dal fondo della classifica, così come anche ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Olimpia Milano e Dinamo Sassari raggiungono il secondo posto - cadono Venezia e Treviso : Quattro le partite che si sono disputate in questo pomeriggio per l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020 di Basket. La costante è stato il fattore campo, dal momento che ne sono uscite vittoriose tutte le squadre di casa: l’Olimpia Milano e la Dinamo Sassari approfittano del passo falso di Brindisi e si arrampicano al secondo posto in classifica, mentre Trieste e Pistoia ottengono due vittorie importanti nella zona bassa della ...

LIVE Virtus Bologna-Cantù - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : 21-21 - grande equilibrio dopo il primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’11a giornata Inizia il secondo quarto TOP SCORER – BOLOGNA: Weems 6; CANTU’: Hayes, Burnell 6 21-21 BALDI ROSSI! dopo lo 0/2 di Gaines trova il rimbalzo in attacco e batte la sirena per firmare la parità dopo 10 minuti Scappa in contropiede Gaines, costretto al fallo Simioni, ci saranno due tiri liberi. Si era procurato la rubata Pajola 19-21 Schiacciata da palla ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Olimpia Milano e Dinamo Sassari raggiungono il secondo posto - cadono Venezia e Treviso : Quattro le partite che si sono disputate in questo pomeriggio per l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020 di Basket. La costante è stato il fattore campo, dal momento che ne sono uscite vittoriose tutte le squadre di casa: l’Olimpia Milano e la Dinamo Sassari approfittano del passo falso di Brindisi e si arrampicano al secondo posto in classifica, mentre Trieste e Pistoia ottengono due vittorie importanti nella zona bassa della ...

LIVE Virtus Bologna-Cantù - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : 6-11 - Burnell protagonista del buon inizio canturino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’11a giornata 8-13 2/2 Collins Gamble cerca la stoppata su Collins e la trova, ma il problema è il fallo di Ricci che porta l’americano di Cantù a guadagnare due tiri liberi 8-11 Arriva fino in fondo Weems 6-11 Ancora Burnell! Prova ad allungare Cantù Due triple consecutive sbagliate da La Torre nell’angolo destro, poi dall’altra parte STOPPATA CLAMOROSA di ...

LIVE Virtus Bologna-Cantù - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : comincia il classico della nostra pallacanestro - V nere a caccia della decima vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’11a giornata 20:30 Stanno entrando in campo i due quintetti, e sta per iniziare dunque l’ultimo match dell’undicesima giornata! 20:29 – QUINTETTI – BOLOGNA: Markovic, Cournooh, Weems, Ricci, Gamble; CANTU’: Clark, Collins, La Torre, Burnell, Hayes 20:28 Siamo nelle ultime fasi del riscaldamento agli ordini di Sasha Djordjevic da una parte e Cesare ...

LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 89-78 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : i meneghini fanno il solco nel terzo quarto e battono la Grissin Bon : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:18 Finisce qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 89-78 FINISCE QUI DOPO LA TRIPLA DI NEDOVIC!! Milano ha la meglio contro una Reggio Emilia mai doma e capace di tornare in partita dal meno 13 senza però riuscire a trovare la zampata finale. Grande partita di Micov con 14 punti e 8 assist, 9 e 10 rimbalzi per Brooks, 14 di Scola e doppia doppia da 11+12 di ...

LIVE Dinamo Sassari-Brescia 76-70 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : i sardi abbattono la Leonessa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Dinamo Sassari batte Brescia 76-70. 76-70 Contropiede della Leonessa chiuso da Warner ma mancano solo 16”. 76-68 Due liberi a segno per Moss. 76-66 Assist di Jerrells per la schiacciata di Bilan, 2’40” alla fine. 74-66 Moss da tre riporta la Leonessa a -8! 74-63 ...