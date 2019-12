Serie A, 14° turno: Napoli-Bologna 1-2

Notte fonda per il(4 punti nelle ultime 6 gare): al San Paolo grande colpo in rimonta del(1-2). Skorupski si allunga sulla punizione di Insigne, al 32' palla-gol per Dzemaili che spedisce a lato di un niente.Partenopei avanti al 41':Skorupski si oppone a Insigne,il facile tap-in è di Llorente.Sfiora il 2-0 ancora lo spagnolo.Ripresa. Skorupski vola di nuovo su Insigne,al 58' pari felsineo con Skov Olsen Poi due chances per Mertens e due per Sansone,che all'80' fa 1-2.Annullato al 94' il 2-2 di Llorente (fuorigioco),(Di domenica 1 dicembre 2019)