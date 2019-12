Scossa di terremoto nel sud della Bosnia-Erzegovina DATI e MAPPE

Terremoto - Scossa di magnitudo 4.5 vicino Durazzo : Nuova scossa di Terremoto in a Durazzo in Albania questa mattina alle 7. La stima preliminare della magnitudo assegna un valore 4,5 sulla scala Richter. L’epicentro è sulla terraferma a Durazzo, il sisma si è verificato a una profondità di 10 chilometri. Circa tre ore prima, una nuova scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata nel sud della Bosnia-Erzegovina. Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ...

In Albania c’è stata una nuova Scossa di terremoto di magnitudo 4.5 : Nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre in Albania c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5, a distanza di pochi giorni da quella di magnitudo 6.5 che aveva causato numerosi crolli e danni, con la

Terremoto Albania : nuova forte Scossa a nord di Durazzo - avvertita anche a Tirana : Una nuova forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.5 della scala Richter è stata registrata pochi minuti fa in Albania. L’epicentro è stato individuato, secondo l’istituto sismologico albanese, pochi chilometri a nord di Durazzo. La scossa è stata avvertita anche a Tirana. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. L'articolo Terremoto Albania: nuova forte scossa a nord di Durazzo, avvertita anche a Tirana sembra essere il ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 5.5 a sud delle Isole Fiji : Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.5 della scala Richter è stata registrata a sud delle Isole Fiji, nel Pacifico. Lo rende noto l’U.S. Geological Survey spiegando che l’epicentro è stato registrato a una profondità di 607,76 chilometri. L'articolo Terremoto, scossa di magnitudo 5.5 a sud delle Isole Fiji sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Guatemala : Scossa di magnitudo 5.6 nel centro-sud : Un Terremoto di magnitudo 5.6 ha interessato la notte scorsa una vasta regione centro-meridionale del Guatemala. Lo riferisce il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs). La scossa, registrata all’1.44 locale (le 8.44 italiane), ha avuto l’epicentro in mare, a 41 chilometri a sud della citta’ guatemalteca di Champerico, ad una profondità di 47,6 chilometri. Il Coordinamento nazionale per la gestione dei disastri (Conred), ...

Terremoto Albania - nuova Scossa di 4.8 : 00.32 Una nuova forte scossa di magnitudo 4.8 è stata registrata a pochi chilometri a Nord di Durazzo. Lo riferisce il ministero della Difesa albanese. La scossa, ha constatato l'Ansa, è stata avvertita distintamente anche nella capitale Tirana.

Terremoto Albania - nuova Scossa di magnitudo 5.1 a Durazzo. Nella notte recuperati altri nove corpi : le vittime salgono a 39 : In Albania si continua a scavare tra le macerie mentre la terra continua a tremare. Una nuova violenta scossa di magnitudo 5.1 è stata registrata in mattinata a Durazzo, causando il panico Nella popolazione, dopo il Terremoto che ha colpito il Paese Nella notte tra lunedì e martedì e con altre scosse che si sono verificate anche nelle ultime ore. Il numero dei morti, intanto, continua a salire. In mattinata, il primo ministro Edi Rama ha reso ...

