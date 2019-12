Scivolano durante escursione | precipitano e muoiono sulla Maijella

abruzzo24ore.tv

(Di domenica 1 dicembre 2019) Pescara - Sono morti i due escursionisti scivolatil'Maiella. I corpi sono stati trovati senza vita e recuperati da vigili del fuoco e Soccorso alpino (Cnsas). Feriti gli altri due amici che sono stati trasportati all'ospedale di Pescara. Una gita in montagna che si è trasformata in tragedia nel comune di Santa Eufemia. L'incidente è avvenuto in una zona estremamente impervia, chiamata Rava del Ferro. Secondo quanto emerso, sono scivolati tutti e quattro: due di essi sono riusciti a tenersi, gli altri due sonon precipitati. L'allarme è stato lanciato dai due sopravvissuti. Alla ricerche ha partecipato anche l'elicottero del 118 dell'Aquila. Fin dal principio si è temuto il peggio, poiché i due escursionisti non hanno mai dato segni di vita. leggi tutto

