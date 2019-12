Sci di fondo | Coppa del Mondo Ruka 2019 | Johannes Klaebo vince il minitour | 19° Federico

Sci di fondo - la Norvegia domina a Ruka grazie a Therese Johaug : non brillano le atlete azzurre : Dominio norvegese nel fondo femminile, la Johaug vince pursuit e minitour a Ruka: le azzurre fuori dalla zona punti Si è chiusa con la vittoria della norvegese Therese Johaug la pursuit femminile disputata nel corso della terza giornata di gare del minitour di Ruka, tappa di apertura della Coppa del mondo di sci di fondo. La norvegese, partita con un vantaggio di 18″ sulla diretta inseguitrice Bjornesen, ha controllato agevolmente la ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 1° dicembre : Italia straripante nello short track - meno nello Sci di fondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, oggi domenica 1° dicembre. Ci aspetta una giornata ricchissima di impegni con tantissimi eventi tutti da seguire in compagnia, minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla. L’Italia vuole sognare davvero in grande dopo la memorabile giornata di ieri che ci ha regalato la vittoria nella staffetta mista di biathlon, la doppietta di Marta Bassino e Federica Brignone nel ...

LIVE Sci di fondo - Inseguimenti 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA : terzetto in fuga - Pellegrino si stacca dal gruppo. dominio Johaug - tripletta norvegesi al femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.48: Ricongiungimento completato tra i primi tre, Klaebo ha rallentato e ora punta allo sprint. Al km 10 passano primi Klaebo, Iversen e Niskanen 11.46: Tonseth, Giolberg e Bolshunov a 1′, Holund a 1’09”, Larkov a 1’12”, Roethe e Skar a 1’21”, poi il gruppetto dal quale Pellegrino si stacca ed ora transita 17mo a 1’57” 11.45: La salita fa male a ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 : assolo vincente di Therese Johaug nell’inseguimento : Dominio incontrastato della norvegese Therese Johaug nella 10 km femminile in tecnica libera ad inseguimento valida come ultima tappa del minitour “Ruka Triple”, che in Finlandia ha aperto la Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. Sul podio della classifica finale anche le connazionali Heidi Weng, seconda, ed Astrid Uhrenholdt Jacobsen, terza. Lontane le azzurre: 41ma Lucia Scardoni, 43ma Caterina Ganz, 55ma Anna Comarella. Aveva ...

LIVE Sci di fondo - Inseguimenti 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA : dominio Johaug - tripletta norvegesi al femminile. Alle 11.20 gli uomini : Klaebo sfida Niskanen : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43: Appuntamento Alle 10.25 per la gara maschile. 10.41: Le italiane: Scardoni 41ma, Ganz 43ma e Comarella 55ma 10.40: Kalla chiude al 14mo posto a 2’56” 10.37: Quarta Bjornsen a 1’27”, quinta Digginsa 1’30”, sesta Parmakoski a 1’41”, settima T. Weng a 1’52”, ottava Karlsson a 1’53”, nona Razymova, decima Brennan 10.37: Weng ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 oggi : orario d’inizio - programma e streaming degli inseguimenti (1° dicembre) : Lo sci di fondo oggi, domenica 1 dicembre, vedrà concludersi a prima tappa della Coppa del Mondo in Finlandia: a Ruka si terrà la chiusura del consueto minitour inaugurale, che mette in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, dato che oggi se ne assegneranno 200 per chi vincerà la classifica finale dopo gli inseguimeti odierni in tecnica libera. Le gare odierne saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo : un buon Pellegrino nella 15 km TC di Ruka : Ottimo Pellegrino a Ruka: 13simo nella 15 km TC di Ruka. A vincere sono Niskanen e Johaug È una prova di rilievo quella offerta da Federico Pellegrino nella 15 km a tecnica classica maschile disputata a Ruka, seconda prova del minitour d’apertura della Coppa del Mondo. Il 29enne valdostano ha conquistato un ottimo 13esimo posto nella prova a lui meno congeniale, a 1’09″4 dal vincitore Iivo Niskanen. Il finlandese ha ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2019-2020 : le graduatorie dopo la 15 km di Ruka. In testa Johannes Hoesflot Klaebo : La Coppa del Mondo di sci di fondo ha visto andare in archivio le prime due tappe del Ruka Triple, minitour che inaugura la stagione: queste le graduatorie dopo la prima sprint e la prima gara distance della stagione, con il norvegese ohanes Hoesflot Klaebo che guida la graduatoria generale. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2019-2020 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 96 2 IVERSEN Emil NOR 80 3 GOLBERG Paal NOR 78 4 BOLSHUNOV ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA : vittoria netta di Niskanen davanti a Klaebo e Iversen! Ottimo Pellegrino 13° - delude De Fabiani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA 15 KM MASCHILE LA CRONACA DELLA 10 KM FEMMINILE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 12:52 Questa quindi la classifica finale: Iivo Niskanen Johannes Klaebo +13″ Emil Iversen +14″9 Didrilk Toenseth +33″1 Alexander Bolshunov +43″8 12:49 Prova discreta di Salvatori 33°, molto più ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 : Niskanen batte Klaebo! Federico Pellegrino sfiora la top ten : Si è appena conclusa la prima gara distance della Coppa del Mondo maschile di sci di fondo: la 15 km con partenze ad intervalli in tecnica classica in Finlandia valida per la seconda tappa del Ruka Triple, mini-tour inaugurale del circuito maggiore, ha visto la vittoria del finlandese Iivo Niskanen, che ha battuto per 13″0 il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, mentre a 14″9 ha chiuso terzo l’altro norvegese Emil Iversen. Così ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA : vittoria netta di Niskanen davanti a Klaebo e Iversen! Ottimo Pellegrino 13° - delude De Fabiani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA 10 KM FEMMINILE 12:52 Questa quindi la classifica finale: Iivo Niskanen Johannes Klaebo +13″ Emil Iversen +14″9 Didrilk Toenseth +33″1 Alexander Bolshunov +43″8 12:49 Prova discreta di Salvatori 33°, molto più lontani Rastelli e Zelger fuori dai primi 60. 12:47 Abbastanza deludente invece la prova di De Fabiani, l’azzurro finirà 30° guadagnando un solo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2019-2020 : le graduatorie dopo la 10 km di Ruka. Bjornsen al comando - Johaug quarta : Sadie Maubet Bjornsen è al comando della Classifica di Coppa del Mondo femminile dopo la 10 km a tecnica classica di Ruka, in Finlandia. L’americana sfrutta la combinazione del terzo posto di ieri nella sprint e nel quarto odierno della 10 km per balzare a quota 83 punti, davanti alla russa Natalia Nepryaeva e alla svedese Jonna Sundling. Quarto posto per la norvegese Therese Johaug, mentre per Ingvild Flugstad Oestberg si dovrà attendere ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA : dominio Johaug - dalle 11.30 la 15 km maschile con De Fabiani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA 10 KM FEMMINILE 10.50 Appuntamento alle 11.30 per la 15 km maschile con Francesco De Fabiani. 10.49: Questo il risultato finale delle azzurre, superate da tante atlete nel finale: Scardoni 35ma, Ganz 41ma, Comarella 57ma, Laurent 80ma 10.45: La norvegese Johaug vince la 10 km a tecnica classica di Ruka con 30″ di vantaggio su Parmakoski (Fin), 44″ su Nepryaeva (Rus). La top ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 : la 10 km femminile è ancora di Therese Johaug. Italiane lontane : Therese Johaug va subito a segno nella prima gara sulla lunga distanza della Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. Nella 10 km a tecnica classica di Ruka, in Finlandia, la norvegese si impone col tempo di 26’47″5, con cui trova la vittoria numero 54 e il podio numero 115 in carriera in Coppa del Mondo, dopo aver fatto la differenza nei secondi 1500 metri. La dimostrazione, in questo caso, è una sola: Johaug vuole ancora recitare ...