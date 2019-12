Sci alpino | il calendario delle prossime gare | si resta in Nord America! Programma | orari

LIVE Sci alpino - SuperG Lake Louise 2019 in DIRETTA : Paris si porta al comando! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 Al secondo intermedio l’austriaco è dietro di appena 1 centesimo. E’ dura…. 20.30 L’americano Ganong è quarto a 0.97. Ora l’avversario forse più temibile per Paris, l’austriaco Kriechmayr. 20.28 PRIMOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSS!! Vola in testa con 8 centesimi su Caviezel! L’azzurro era avanti di 19 centesimi al secondo intermedio, poi ...

Sci alpino - slalom femminile Killington 2019 : Shiffrin infligge una durissima lezione a tutte. Decima Irene Curtoni : Il fondo durissimo della neve della pista Superstar era l’ideale per le caratteristiche di Mikaela Shiffrin, che in queste condizioni fa ancora di più la differenza rispetto al solito, e così è stato. La 24enne fuoriclasse statunitense del Colorado ha trionfato nello slalom femminile di Coppa del Mondo di Killington infliggendo distacchi abissali alle sue avversarie: 2”29 alla slovacca Petra Vlhova, seconda, e 2”73 alla svedese Anna ...

LIVE Sci alpino - SuperG Lake Louise 2019 in DIRETTA : si comincia - Paris sfida Jansrud e Kriechmayr : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Dominik Paris ha vinto a Lake Louise una sola volta in carriera, nella discesa del 2013. 20.01 Ricordiamo che dalle prossime tappe, probabilmente già da Beaver Creek, l’Italia potrà contare anche su Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia, in recupero dai rispettivi infortuni. 19.58 Intanto Mikaela Shiffrin, neanche a dirlo, ha vinto lo slalom femminile di Killington. 19.53 Paris è entrato tre ...

LIVE Sci alpino - Slalom Killington 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin umilia le avversarie - Vlhova ad oltre un secondo! Dalle 19.00 la seconda manche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist dello Slalom – La cronaca del gigante di ieri – Il video della vittoria di Bassino 16.37: Sono scese le prime trenta in questa prima manche. Dominio assoluto di Mikaela Shiffrin. L’americana ha un vantaggio di 1.13 su Petra Vlhova e di 1.74 su Wendy Holdener. Quattordicesima Irene Curtoni a 3.79. 16.33: Altra uscita in questa gara. E’ quella della svizzera ...

LIVE Sci alpino - Slalom Killington 2019 in DIRETTA : Shiffrin ha già ipotecato la vittoria. Dominio assoluto dell’americana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist dello Slalom – La cronaca del gigante di ieri – Il video della vittoria di Bassino 16.00: L’austriaca Gallhuber chiude al quinto posto a 2.39 da Shiffrin. Tocca alla prima azzurra, Irene Curtoni. 15.58: Ackermann sfortunata a beccare forti volate di vento laterali, ma chiude quinta a 2.67 dalla vetta. 15.57: Settima a 3.72 la tedesca Lena Duerr. Adesso la connazionale ...

LIVE Sci alpino - Slalom Killington 2019 in DIRETTA : duello Shiffrin-Vlhova. Azzurre a caccia del riscatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist dello Slalom – La cronaca del gigante di ieri – Il video della vittoria di Bassino 15.35: Italia chiamata al riscatto dopo la brutta prestazione di Levi, dove la sola Martina Peterlini è riuscita a qualificarsi per la seconda manche (prima volta in carriera). 15.30: Saranno cinque le Azzurre impegnate in questa gara. Questi i pettorali. Irene Curtoni (11), Federica Brignone ...

Sci alpino - oggi in programma a Lake Louise il SuperG maschile : Paris scatta con il numero 7 : Dopo il secondo posto ottenuto ieri in discesa, Paris va a caccia oggi di un altro grande risultato nel SuperG Sono 61 gli atleti al via del SuperG di Lake Louise che chiude il primo week-end della velocità maschile di Coppa del mondo. Subito i grossi calibri di quella che si prospetta un’altra gara ad alta intensità: Johan Clarey partirà con il numero 1, Kjetil Jansrud con il 3, Beat Feuz con il 4, Mauro caviezel con il 5, Dominik ...

Sci alpino oggi in tv - orari slalom Killington e superG Lake Louise. Su che canale vederli : programma e startlist : Si conclude ufficialmente il primo fine settimana nordamericano della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 sia per il Circo Bianco al maschile sia per quello al femminile. Sulla pista Men’s Olympic Downhill di Lake Louise, infatti, vedremo un superGigante maschile dopo la discesa libera disputata ieri, mentre le donne saranno di scena a Killington sulla pista denominata Superstar per uno slalom. La prima manche prenderà il via alle ore ...

LIVE Sci alpino - Slalom Killington 2019 in DIRETTA : Shiffrin vs Vlhova - la sfida infinita. Azzurre per crescere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist dello Slalom – La cronaca del gigante di ieri – Il video della vittoria di Bassino Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Killington, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. L’Italia ritorna in pista dopo la fantastica doppietta in gigante, che ha visto la vittoria di Marta Bassino davanti a Federica Brignone. Impossibile che ...

LIVE Sci alpino - SuperG Lake Louise 2019 in DIRETTA : Dominik Paris per la rivincita sulla pista dei norvegesi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist e i pettorali di partenza – La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca del SuperG Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Lake Louise (Canada) valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. sulla pista denominata Men’s Olympic Downhill dalle ore 20.15 italiane andrà a concludersi la prima parte della trasferta nordamericana del Circo ...

Sci alpino - startlist e pettorali di partenza SuperG Lake Louise 2019 : programma - orari e tv : Si conclude il primo fine settimana nordamericano della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Sulla pista Men’s Olympic Downhill di Lake Louise, infatti, il Circo Bianco propone un SuperGigante dopo la discesa libera disputata ieri. Si partirà alle ore 20.15 italiane, le 12.15 canadesi. Gli uomini-Jet sono pronti al secondo appuntamento della loro annata, cercando la rivincita dopo la gara di ieri, per capire in maniera più ...

Sci alpino - startlist e pettorali di partenza Slalom femmimile Killington 2019 : programma - orari e tv : Si conclude con una seconda prova tecnica il primo weekend nordamericano della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Sulla pista Superstar di Killington, nel Vermont (Stati Uniti), infatti, sarà di scena uno Slalom dopo il gigante di ieri. La prima manche scatterà alle ore 15.45 italiane (le 9.45 della costa Est degli States) mentre la seconda prenderà il via alle ore 19.00 (le 13.00 di Killington). La grande favorita della gara ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : Bassino-Brignone - a Killington le gigantiste azzurre si esaltano. A Lake Louise Paris subito in grande spolvero : Le emozioni che abbiamo appena vissuto sono ancora molto forti: veniamo da una giornata trionfale nei due sport invernali più popolari in Italia, nel biathlon, col successo nella staffetta mista di Ostersund di Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch, e nello sci alpino, con la strepitosa doppietta di Marta Bassino e di Federica Brignone, prima e seconda nel gigante femminile di Killington, senza contare che la doppia ...

Sci alpino - Discesa Lake Louise 2019. Dominik Paris : “Inizio di stagione perfetto. Quei due centesimi potevano non esserci…” : Dominik Paris ha risposto presente nella prima Discesa libera della stagione e a Lake Louise ha chiuso in seconda posizione ad appena due centesimi dal tedesco Thomas Dressen che ha vinto la tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurro si è ben distinto sul pendio canadese e ha fatto capire di essere in ottima forma in questo avvio d’annata, ha sciato perfettamente e soltanto un po’ di sfortuna gli ha impedito ...