Sci alpino – Coppa del Mondo | Mayer beffa Paris nel SuperG di Lake Louise | 2° posto per

Sci alpino – Coppa del Mondo : Shiffrin dominante nello slalom di Killington - decima Curtoni : Shiffrin domina lo slalom di Killington. Curtoni decima, rimpianto per una grande Brignone Pronta riscossa di Mikaela Shiffrin nello slalom emminile di Killington valevole per la Coppa del Mondo. La campionessa statunitense, sconfitta il giorno precedente in gigante dalla coppia azzurra Bassino-Brignone, ha dominato la prova fra i pali stretti, rifilando distacchi abissali alla concorrenza. Petra Vlhova, relegata al ruolo di comprimaria ...

Sci alpino - Mattia Casse entusiasta dopo il quinto posto in SuperG : “So di essere in forma - devo andare forte anche in discesa” : Oltre che per il secondo posto di Dominik Paris, l’Italia può sorridere anche per l’ottima prestazione messa in mostra quest’oggi da Mattia Casse nel SuperG di Lake Louise, sede della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino maschile. dopo l’uscita nella discesa libera di ieri, l’azzurro classe 1990 si è riscattato nel migliore dei modi raccogliendo un brillante quinto posto a 60 ...

Sci alpino - Dominik Paris di nuovo sul podio! E’ secondo nel superG di Lake Louise - 5° un fantastico Casse. Vince Mayer : Ancora un secondo posto a Lake Louise per Dominik Paris. L’altoatesino eguaglia in Super-G il risultato di ieri in discesa, chiudendo questa volta alle spalle di Matthias Mayer. L’austriaco torna a Vincere in questa specialità dopo quasi tre anni (gennaio 2017 a Kitzbuehel) e lo fa meritatamente al termine di una prova praticamente perfetta. Mayer ha fatto la differenza nella parte centrale, chiudendo poi con 40 centesimi di ...

LIVE Sci alpino - SuperG Lake Louise 2019 in DIRETTA : Dominik Paris secondo e a -1 dalla vetta della classifica generale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.22 Sono scesi i primi 30, la gara di fatto è conclusa, salvo clamorose sorprese. L’austriaco Mayer ha vinto con 40 centesimi sull’azzurro Dominik Paris, al secondo podio in due giorni. Terzo posto a pari merito per lo svizzero Caviezel e l’austriaco Kriechmayr a 0.49. Paris è secondo in classifica generale di Coppa del Mondo con 160 punti, a -1 dal nuovo leader Mayer. 21.20 Il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2019-2020 : le graduatorie dopo lo slalom di Killington. Mikaela Shiffrin prende il largo : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom speciale di Killington: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la statunitense Mikaela Shiffrin dominante e che guida la graduatoria generale e quella di specialità. Bene negli USA Irene Curtoni. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI alpino 2019-2020 1 Shiffrin Mikaela USA 340 2 GISIN Michelle 148 3 VLHOVA Petra SVK 138 4 HOLDENER Wendy SUI ...

VIDEO Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2019 : gli highlights della vittoria di Mikaela Shiffrin nello slalom : Mikaela Shiffrin, detentrice della Coppa del Mondo di sci alpino, ha vinto lo slalom speciale sulle nevi di casa a Killington, negli USA, valido per la stagione 2019-2020: la statunitense ha dominato la concorrenza con una magnifica seconda manche, rifilando oltre due secondi alla seconda classificata, la slovacca Petra Vlhova. GLI highlights della vittoria DI Mikaela Shiffrin nello slalom "PANDEMONIO A Killington"

LIVE Sci alpino - SuperG Lake Louise 2019 in DIRETTA : Mayer scalza Paris e si porta in testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 Gara perfetta per Mayer, domina e si porta al comando con 40 centesimi di vantaggio su Paris. Anche oggi sfuma la vittoria per l’azzurro. 20.42 0.33 di vantaggio, Mayer sta volando. 20.41 Al primo intermedio Mayer è dietro di 18 centesimi, ma davanti di 5 al secondo. Paris trema. 20.40 Hannes Reichelt conclude nono a 1″21. Ora Matthias Mayer, l’austriaco più pericoloso di quelli ...

Sci alpino - il calendario delle prossime gare : si resta in Nord America! Programma - orari e tv della settimana 3-8 dicembre : Prosegue, e va a concludersi nel corso del prossimo fine settimana, la trasferta Nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Dopo la prima tappa di Killington, nel Vermont, infatti, le atlete del Circo bianco al femminile si trasferiranno in Canada per l’appuntamento di Lake Louise che proporrà tre prove veloci (due discese libere e un supergigante). Dalla località dell’Alberta, invece, se ne vanno gli uomini, che si ...

LIVE Sci alpino - SuperG Lake Louise 2019 in DIRETTA : Paris si porta al comando! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 Al secondo intermedio l’austriaco è dietro di appena 1 centesimo. E’ dura…. 20.30 L’americano Ganong è quarto a 0.97. Ora l’avversario forse più temibile per Paris, l’austriaco Kriechmayr. 20.28 PRIMOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSS!! Vola in testa con 8 centesimi su Caviezel! L’azzurro era avanti di 19 centesimi al secondo intermedio, poi ...

Sci alpino - slalom femminile Killington 2019 : Shiffrin infligge una durissima lezione a tutte. Decima Irene Curtoni : Il fondo durissimo della neve della pista Superstar era l’ideale per le caratteristiche di Mikaela Shiffrin, che in queste condizioni fa ancora di più la differenza rispetto al solito, e così è stato. La 24enne fuoriclasse statunitense del Colorado ha trionfato nello slalom femminile di Coppa del Mondo di Killington infliggendo distacchi abissali alle sue avversarie: 2”29 alla slovacca Petra Vlhova, seconda, e 2”73 alla svedese Anna ...

LIVE Sci alpino - SuperG Lake Louise 2019 in DIRETTA : si comincia - Paris sfida Jansrud e Kriechmayr : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Dominik Paris ha vinto a Lake Louise una sola volta in carriera, nella discesa del 2013. 20.01 Ricordiamo che dalle prossime tappe, probabilmente già da Beaver Creek, l’Italia potrà contare anche su Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia, in recupero dai rispettivi infortuni. 19.58 Intanto Mikaela Shiffrin, neanche a dirlo, ha vinto lo slalom femminile di Killington. 19.53 Paris è entrato tre ...

LIVE Sci alpino - Slalom Killington 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin umilia le avversarie - Vlhova ad oltre un secondo! Dalle 19.00 la seconda manche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist dello Slalom – La cronaca del gigante di ieri – Il video della vittoria di Bassino 16.37: Sono scese le prime trenta in questa prima manche. Dominio assoluto di Mikaela Shiffrin. L’americana ha un vantaggio di 1.13 su Petra Vlhova e di 1.74 su Wendy Holdener. Quattordicesima Irene Curtoni a 3.79. 16.33: Altra uscita in questa gara. E’ quella della svizzera ...

LIVE Sci alpino - Slalom Killington 2019 in DIRETTA : Shiffrin ha già ipotecato la vittoria. Dominio assoluto dell’americana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist dello Slalom – La cronaca del gigante di ieri – Il video della vittoria di Bassino 16.00: L’austriaca Gallhuber chiude al quinto posto a 2.39 da Shiffrin. Tocca alla prima azzurra, Irene Curtoni. 15.58: Ackermann sfortunata a beccare forti volate di vento laterali, ma chiude quinta a 2.67 dalla vetta. 15.57: Settima a 3.72 la tedesca Lena Duerr. Adesso la connazionale ...

LIVE Sci alpino - Slalom Killington 2019 in DIRETTA : duello Shiffrin-Vlhova. Azzurre a caccia del riscatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist dello Slalom – La cronaca del gigante di ieri – Il video della vittoria di Bassino 15.35: Italia chiamata al riscatto dopo la brutta prestazione di Levi, dove la sola Martina Peterlini è riuscita a qualificarsi per la seconda manche (prima volta in carriera). 15.30: Saranno cinque le Azzurre impegnate in questa gara. Questi i pettorali. Irene Curtoni (11), Federica Brignone ...