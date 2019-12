Sassuolo | Turati | «Sono emozionato Buffon mi ha fatto i complimenti»

La Juventus sbatte sul baby Turati : solo 2-2 in casa col Sassuolo : Ci sono 22 punti di differenza in classifica ma non si vedono. Il Sassuolo di De Zerbi imbriglia la Juve e domina per buona parte della partita, sulle ali di Caputo, Boga e del baby Turati, un...

Juventus Sassuolo 1-2 LIVE : Turati salva i neroverdi : All’Allianz Stadium, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Sassuolo MOVIOLA 7′ Liscio di Emre Can – Higuain al centro per ...

LIVE Juventus-Sassuolo 0-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Emre Can impegna da fuori area il giovane Turati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11′ Possesso palla ora Juventus che prova a prendere il comando del gioco. 9′ Emre Can prova a cancellare l’errore precedente con un tiro da fuori, respinge il giovane Turati. 7′ Bernardeschi per Higuain che sulla destra mette in mezzo con Emre Can che incredibilmente liscia il pallone davanti la porta. 5′ Traoré prova il tiro da fuori area, pallone debole che finisce sulle ...

Sassuolo - Carnevali : «Momento difficile. Turati? Esordire a Torino…» : Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato così della situazione del club a pochi minuti dall’incontro con la Juventus Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio di Juventus Sassuolo, ha ammesso le difficoltà della compagine neroverde. Ecco le parole dell’amministratore delegato. «Strategia per il futuro? Abbiamo tanti giocatori importanti che sono infortunati, dovremo ...

Juventus Sassuolo - esordio Turati : la curiosità legata a Buffon : Passato e futuro a confronto: il giovanissimo Turati del Sassuolo scende in campo all’esordio contro la Juventus di Buffon Il ricordo di Juventus-Sassuolo rimarrà indelebile per Stefano Turati. Il portiere neroverde classe 2001 farà il suo esordio nel lunch-time match di Serie A contro i campioni d’Italia. E contro l’eterno Gigi Buffon. 18 anni di Turati contro i 41 di Buffon. Il sostituto dell’infortunato Consigli, tra ...