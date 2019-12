Sassuolo | Locatelli | «Il mio gol in Milan Juventus? Ora guardiamo avanti»

calcionews24

(Di domenica 1 dicembre 2019), centrocampista del, ricorda il fantastico gol che decise uno dei tanti incroci traManuel, giocatore delcon un passato al, ricorda quel gol a San Siro proprio contro lache lo consegnò alle luci della ribalta. Ecco il suo commento a Dazn. «Gol contro la Juve? Sì, sono sincero, ci ho pensato. E’ normale, quando affronti i bianconeri ripensi a tutte le partite che hai fatto. Ora è il momento di guardare, di pensare al presente, cioè a questa partita». Leggi su Calcionews24.com

