Sassuolo | De Zerbi | «Noi con coraggio | altrimenti era impossibile»

Juventus-Sassuolo 2-2 : De Zerbi dà spettacolo - Sarri gioca come Allegri : Finisce 2-2 tra Juventus e Sassuolo. E ovviamente ci vuole un calcio di rigore per pareggiare la partita, per un fallo su Dybala. Già è stata una sorpresa che l’arbitro La Penna non ha fischiato un altro rigore nell’ultimo quarto d’ora. E senza rigori, la partita non si vince. È il Sassuolo di De Zerbi a dare spettacolo. gioca circa sessanta minuti di calcio show. Il primo tempo sarebbe dovuto finire 1-3 per gli emiliani, ...

Diretta Juventus Sassuolo/ Streaming video DAZN : la sfida tra Sarri e De Zerbi : Diretta Juventus Sassuolo Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 14giornata di Serie A.

Infortunio Consigli - le ultime sul portiere del Sassuolo : l’annuncio di De Zerbi in conferenza : Infortunio Consigli – conferenza della vigilia per l’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi. I neroverdi saranno impegnati domani all’ora di pranzo sul campo della Juventus. Annuncio importante del tecnico del Sassuolo. Un problema per il portiere Andrea Consigli, che rischia di saltare la gara: “Vediamo come starà Consigli che ha un problema muscolare e non si è allenato oggi: se correremo dei rischi, non ...

Sassuolo-Lazio - De Zerbi amareggiato : “non meritavamo di perdere oggi” : “Sono dispiaciuto perchè avremmo meritato di fare risultato, anzi in certi momenti avremmo potuto portarci in vantaggio”. Così Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, commenta ai microfoni di Sky la sconfitta contro la Lazio in campionato. “Abbiamo fatto una ripresa di livello alto, non soffrendo tanto. Però contro la Lazio sai che possono fare gol in qualsiasi momento, anche chi viene dalla panchina”, aggiunge. ...

Sassuolo-Lazio - le probabili formazioni : tridente obbligato per De Zerbi - non si tocca Immobile : Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni – Sassuolo e Lazio scendono in campo nella domenica pomeriggio di Serie A. Momento positivo per i neroverdi, reduci dal successo nel derby emiliano contro il Bologna. De Zerbi dovrà rinunciare a Defrel per infortunio, oltre ai lungodegenti Ferrari, Rogerio, Berardi e Chiriches. L’allenatore del Sassuolo si affiderà a Djuricic nel tridente offensivo completato da Boga e Caputo, entrambi in ...

Video/ Sassuolo Bologna - 3-1 - : gol e highlights - De Zerbi vince il derby : Video Sassuolo Bologna, 3-1,: gol e highlights, De Zerbi vince il derby emiliano nella 12giornata di Serie A con doppietta di Caputo e gol di Boga.

Sassuolo-Bologna - De Zerbi mette le cose in chiaro : Bigon parla anche di mercato : “Mi soddisfa tutto stasera, stiamo migliorando. Abbiamo giocato una buonissima partita, puntiamo a far meglio ancora. Siamo sulla strada per tornare a essere noi stessi, la squadra anche nelle difficolta’ segue sempre alla lettera quello che chiedo”. parla Roberto De Zerbi al termine di Sassuolo-Bologna 3-1, anticipo della dodicesima giornata di Serie A. “Non so perche’ si deve parlare di un Sassuolo ...

DIRETTA Sassuolo BOLOGNA/ Video streaming tv : De Zerbi vs Mihajlovic - che duello! : DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA. streaming Video e tv, quote e risultato live del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A

Lecce-Sassuolo - le parole di Liverani e De Zerbi a fine gara : il tecnico salentino spiega il cambio di Babacar : “Oggi c’è rammarico, questa squadra ha giocato la terza partita di fila con energia, cuore e giocate importanti. Siamo cresciuti tantissimo, il dispiacere più grande è aver portato a casa due punti invece che sei tra Sampdoria e Sassuolo. Dobbiamo crescere per portare a casa queste vittorie, ci manca poco. Abbiamo comunque conquistato quattro risultati utili consecutivi”. Sono queste le parole di Fabio Liverani al termine ...

Probabili formazioni Lecce-Sassuolo : qualche dubbio per Liverani e De Zerbi : Probabili formazioni Lecce-Sassuolo – Altro scontro diretto di domani alle 15 è il match del Via del Mare tra Lecce e Sassuolo. I salentini cercano ancora la prima vittoria in casa, il Sassuolo vuole rilanciarsi dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina. Le scelte. Quattro gli assenti per Liverani, che deve ancora scogliere il dubbio su una fascia tra Meccariello e Rispoli. Confermato Mancosu trequartista dietro Falco e ...

Verona-Sassuolo - parola agli allenatori : De Zerbi fiducioso - Juric non fa drammi : Prima vittoria esterna per il Sassuolo, che nell’anticipo del venerdì della 9^ giornata di Serie A ha battuto il Verona a domicilio grazie ad un gol di DJuricic ad inizio ripresa. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole dei due tecnici, De Zerbi e Juric. DE Zerbi – “Se è la partita della svolta? Spero di sì. La qualità del gioco non è l’unica strada per arrivare al risultato, servono anche altre ...

Il Sassuolo piega il Verona : De Zerbi respira - Djuricic firma l'1-0 al Bentegodi : Il Sassuolo batte il Verona 1-0 in trasferta nell'anticipo della nona giornata di Serie A e torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Al Bentegodi è decisivo un gol dalla distanza di Djuricic, che permette ai neroverdi di riscattare i molti errori in zona rete del primo tempo. Nella prima