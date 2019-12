Sassuolo | Carnevali | «Momento difficile Turati? Esordire a Torino…»

calcionews24

(Di domenica 1 dicembre 2019), amministratore delegato del, ha parlato così della situazione del club a pochi minuti dall’incontro con la Juventus Giovanni, intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio di Juventus, ha ammesso le difficoltà della compagine neroverde. Ecco le parole dell’amministratore delegato. «Strategia per il futuro? Abbiamo tanti giocatori importanti che sono infortunati, dovremo recuperarli. E’ chiaro che non è unfacile per noi. Basta pensare ad oggi: manca il portiere titolare e pure il secondo, farun ragazzino del 2001 a Torino non sarà semplice, ma fa parte del calcio». Leggi su Calcionews24.com

