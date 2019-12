SARRI | «Se regali 50 minuti agli avversari | può succedere di non vincere»

calcionews24

(Di domenica 1 dicembre 2019) Maurizionon si nasconde: il tecnico della Juve ammette i limiti dimostrati dai bianconeri nella sfida col Sassuolo All’Allianz Stadium la Juventus non va oltre il pari contro il Sassuolo: Maurizioavrà il compito di correggere gli errori visti nel match contro i neroverdi. Il tecnico dei bianconeri non può essere soddisfatto della prestazione dei suoi. E in conferenza stampa, senza giri di parole, motiva così il 2-2 finale: «Se50, puòdi non». Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : #Sarri in conferenza: “Abbiamo fatto un primo tempo con problemi notevoli: lunghi, aperti. Poca applicazione dal pu… - REstaCorporate : RT @romeoagresti: #Sarri in conferenza: “Abbiamo fatto un primo tempo con problemi notevoli: lunghi, aperti. Poca applicazione dal punto di… - CryPaolo : RT @romeoagresti: #Sarri in conferenza: “Abbiamo fatto un primo tempo con problemi notevoli: lunghi, aperti. Poca applicazione dal punto di… -