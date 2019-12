Sardine a Milano | “Anche qui stretti” E il sit-in si sposta in piazza Duomo

Sardine - “Milano non si Lega”. Pienone anche in piazza Duomo nonostante la pioggia. L’evento inizia con la lettura della Costituzione : La pioggia di Milano non ferma le Sardine, tanto che la manifestazione, iniziata nella più piccola piazza dei Mercanti, si è presto spostata in piazza Duomo. Migliaia di ombrelli e Sardine di cartone colorate, di giallo, di arancione, di azzurro sotto l’acqua, con gli organizzatori che anticipano un’ampia partecipazione delle persone. Una previsione che trova sostegno nelle adesioni all’evento registrate sulla pagina Facebook del ...

«Anche a Milano stretti come Sardine». E il sit-in si sposta in piazza Duomo : Tra la folla in piazza anche Roberto Saviano. Nonostante la pioggia, i primi attivisti sono arrivati ben prima delle 17, anche da altre città della Lombardia. Gli organizzatori: «Vogliamo raggiungere quota 15 mila»

Milano - le Sardine riempiono piazza Duomo. FOTO : Nonostante la pioggia, migliaia di milanesi hanno affollato la piazza principale della città. In in mano gli ombrelli e tante Sardine di cartone colorate, di giallo, di arancione e di azzurro. Campeggia lo striscione "Milano non si Lega"

Sardine - da Verona a Firenze fino a Ferrara e Milano : fino a domenica chiamate a raccolta in 21 città. “Il tempo di stare a guardare è finito” : “Carissime Sardine, l’onda che abbiamo generato è nella sua fase più potente. A partire da oggi e per tutto il weekend scenderanno in piazza 21 città. Con una sardina in mano e il sorriso sulle labbra”. Così le Sardine sulla loro pagina Facebook hanno annunciato in quali città, dal Nord al Sud Italia, saranno presenti in questo weekend: “Da Taranto a Firenze, dall’Isola della Maddalena alle roccaforti leghiste del Nord, da ...

Firenze - Napoli - Milano - Taranto : nel week end le Sardine prendono il largo : Firenze, Milano, Taranto, Napoli e per finire Roma, giusto per citare alcune tappe a dimostrazione che ormai le Sardine hanno preso il largo. Già questo week end sono in programma manifestazioni che, per il movimento nato un paio di settimane fa, possono diventare passaggi importanti per muovere opinione pubblica sui territori. La città pugliese è per gli organizzatori particolarmente importante. Mattia Santori, ideatore di ...

Le «Sardine» pronte a scendere in piazza anche a Firenze - Milano e in Puglia Chi sono gli anti-Salvini : Dopo il successo di Bologna e Modena, sui social appelli per scendere in piazza contro il leader leghista. Che replica: «Ci vado anche io in piazza con loro» domenica a Rimini

Sardine - continua la mobilitazione da Rimini a Firenze e Milano. A Roma è "scontro" di date : Non accenna a fermarsi il movimento delle "Sardine" che dopo Bologna e Modena si mobilitano anche a Reggio Emilia con un flash mob dal titolo "Non si Lega" in programma per sabato...