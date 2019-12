Russia | bus precipita da ponte su fiume ghiacciato in Siberia | almeno 19 morti

Karate - Premier League Mosca 2019 : Bottaro - Crescenzo e Busà guidano gli azzurri in Russia : Questo fine settimana si svolgerà a Mosca (Russia) la sesta tappa stagionale della Premier League di Karate. Un evento in cui i più forti del mondo si sfideranno per conquistare una prestigiosa vittoria, ma soprattutto per ottenere punti pesanti per il ranking olimpico, che dà diritto ai pass di qualificazione per Tokyo 2020. Trattandosi poi del penultimo atto della stagione, potrebbero essere anche sanciti in alcune categorie i Grand Winners, ...