Ronaldo miglior difensore del Sassuolo | toglie un gol a Dybala VIDEO

Sarri : “Ronaldo? Deve solo migliorare in brillantezza. E’ normale che ci sia alternanza davanti” : Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa. Domani alle 12.30 la Juve incontra il Sassuolo. “CR7 è una risorsa per noi, ieri in parte si è allenato in gruppo e sta bene. Nelle ultime gare ha resistito bene. Deve solo migliorare in brillantezza. È normale che ci sia alternanza davanti, abbiamo tre attaccanti molto forti. È chiaro che punte forti come Ronaldo abbiano sempre ansia di segnare, il gol è la loro abitudine. Sarà una motivazione in ...

Juventus - Luciano Moggi a 360° : il migliore in rosa - il caso Cristiano Ronaldo ed il retroscena : “Chi merita 10 in pagella? Nella Juventus direi Pjanic che è stato fin qui uno dei migliori in campo. Darei un voto alto anche a Sarri visto che la Juve è prima in campionato e in Champions, meglio di così non sia poteva fare, speriamo si possa continuare”. E’ il pensiero di Luciano Moggi ospite di Radio Bianconera. “Se parliamo di altre squadre possiamo dire che Conte sta facendo molto bene, un 9 va dato anche a ...

Juventus-Milan - Cristiano Ronaldo : i migliori non si comportano così : Domenica 10 novembre alle 20:45 si è giocato l'ultimo match della 12^ giornata di Serie A. L'incontro era tra Juventus e Milan, con entrambe le squadre che erano obbligate dalla classifica a vincere. Alla fine, la vittoria è andata alla Juventus, ma i bianconeri hanno poco da festeggiare: il loro miglior giocatore, pagato 100 milioni e che guadagna 31 milioni all'anno (circa 85 mila euro al giorno), sembra essere completamente fuori forma e ...

Juventus-Bologna 2-1 - l'analisi della partita : Ronaldo e Pjanic i migliori : La Juventus, nell'anticipo serale dell'8a giornata di Serie A, all'Allianz Stadium davanti ai propri tifosi, ha avuto ragione del Bologna, dopo una partita molto combattuta, terminata sul 2-1. Gigi Buffon nel finale ha salvato il risultato con una parata prodigiosa su Santander, fra i bianconeri bene in particolare Ronaldo e Pjanic, autori delle due reti....Continua a leggere

Cristiano Ronaldo il migliore di sempre - Mendes non ha dubbi : “supererà Pelè come miglior marcatore” : L’agente portoghese si è detto convinto del fatto che CR7 supererà il record di gol di Pelè, tagliando questo traguardo con la maglia della Juventus Jorge Mendes non sembra nutrire dubbi sul fatto che Cristiano Ronaldo sia il miglior giocatore della storia del calcio, più dei miti del passato. Marco Alpozzi/LaPresse Una convinzione che l’agente portoghese ha espresso ai microfoni di Tuttosport, sottolineando come anche il ...