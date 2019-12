Roma | Santon | «Verona | sarà dura Cambi? Quando giochi ogni 3 giorni…»

Verona-Roma - diretta dalle 20.45. Formazioni ufficiali - giocano Santon e Under : Verona e Roma si affrontano questa sera nel posticipo domenicale delle ore 20.45. Gli scaligeri, dopo il successo della scorsa settimana sulla Fiorentina, giocano nuovamente di fronte ai propri...

Basaksehir-Roma 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali : gioca Santon - Under in panchina : Dopo la doppia beffa nei minuti finali contro il Borussia Moenchengladbach, la Roma non può più permettersi passi falsi nelle ultime due gare del girone J, a partire dal match odierno...

Istanbul Basaksehir-Roma live - le formazioni ufficiali : giocano Santon e Kluivert : Istanbul Basaksehir-Roma live – La Roma si gioca le sue carte in trasferta contro l’Istanbul Basaksehir. Passaggio del turno ancora alla portata dei giallorossi che affrontano i turchi. Roma nettamente penalizzata dagli arbitraggi contro il Borussia Monchengladbach. Fonseca ha dimostrato di non snobbare affatto la competizione schierando spesso molti dei calciatori ritenuti inamovibili. Terzo posto nel girone per la Roma con 5 ...

Borussia Monchengladbach-Roma 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : i giallorossi non sanno a che Santon votarsi [FOTO] : Borussia Monchengladbach-Roma, le pagelle di CalcioWeb – La Roma torna sconfitta dalla trasferta in Germania contro il Borussia Monchengladbach. Girone che si complica terribilmente per i giallorossi. Vantaggio dei tedeschi con l’autogol di Fazio, pari sempre dell’argentino, gol vittoria di Marcos Thuram in pieno recupero. Pastore e Veretout i migliori della squadra di Fonseca, male Santon. In alto la ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 0-0 - Europa League in DIRETTA : Santon e Pastore titolari - sfida tostissima in Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 20.50 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami tecnici dai rispettivi allenatori. h 20.45 Zaniolo continuerà ad andare a segno come ha fatto nelle ultime uscite? L’azzurro sarà sicuramente uno degli osservati speciali. h 20.40 Con ventidue punti raccolti nelle prime dieci giornate di Bundesliga, il Monchengladbach si è installato – forse anche sorprendentemente ...

Borussia Monchengladbach-Roma live - le formazioni ufficiali : giocano Santon e Pastore : Borussia Monchengladbach-Roma live – Dopo gli impegni in campionato, la Roma torna a giocare in Europa League. I giallorossi guidano il girone, nonostante il pareggio contro il Borussia Monchengladbach all’andata. Roma beffata nel finale da un calcio di rigore inesistente concesso dall’arbitro scozzese Collum ai tedeschi. Sfida che potrebbe rivelarsi decisiva in chiave qualificazione per la squadra di Paulo Fonseca, visto ...

Udinese-Roma 0-0 - La Diretta le formazioni : Santon terzino - torna Kluivert - confermato Pastore : Curioso come i friulani potessero vantare la miglior difesa del torneo insieme all'Inter prima della scorsa giornata, con 7 reti subite, ma siano poi incappati nel diluvio di gol scatenato loro...

Formazioni ufficiali Udinese-Roma : gioca Santon - conferma per il tandem Okaka-Lasagna : Formazioni ufficiali Udinese-Roma – Dopo la vittoria contro il Milan, la Roma arriva a Udine. I giallorossi vogliono continuare l’inseguimento alle primissime posizioni. Fonseca si affida nuovamente a Dzeko, pochi cambi per il tecnico portoghese viste anche le tante assenze. I friulani arrivano dal pesante ko contro l’Atalanta. La squadra di Tudor cercherà di ritrovare quelle certezze che sembrava avere fino a qualche ...

La Roma ancora decimata sfida il Milan : Mancini di nuovo in mediana - recupera Santon : Roma – Il piatto forte della nona giornata di serie A sarà lo scontro delle 18 tra Roma e Milan. Giallorossi e rossoneri si troveranno l’uno contro l’altro allo stadio Olimpico di Roma, allorquando si contenderanno 3 punti in palio utili per risalire la china. Ambedue le formazioni non hanno cominciato forte il campionato corrente, costringendo addirittura il Diavolo ad allontanare Giampaolo e sostituirlo con Stefano Pioli. ...

Roma in piena emergenza europea : Fonseca pensa al cambio modulo col Gladbach - out Santon : Roma – Piove su Paulo Fonseca e sulla sua Roma, in piena emergenza europea in vista dell’impegno di quest’oggi. Alle ore 18.55, allo stadio Olimpico capitolino, arriva il Borussia MonchenGladbach, club tedesco allenato da Marco Rose. In palio la terza giornata del gruppo J della succitata manifestazione, che vede i giallorossi primi a 4 punti appaiti col Wolfsberg, mentre i bianconeroverdi sono relegati a sorpresa in fondo ...