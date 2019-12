Risultati Serie B | 14ª giornata | tris Perugia al Pescara | la classifica aggiornata FOTO

Risultati Serie C - 17ª giornata : il Potenza vince in pieno recupero - le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – La Serie C torna in campo per la diciassettesima giornata di campionato. Due gli anticipi del sabato. Nel girone A si è giocato Como-Juventus U23, 1-1 il risultato, nel girone B Arzignano-Virtus Verona, stesso risultato di 1-1. Domenica si gioca quasi tutto il resto del turno. Il Siena vince ad Alessandria, la capolista Monza fa 0-3 Olbia. Nel girone B vittorie per Carpi e Vicenza. Nel girone C la capolista ...

Risultati Serie A live - 14ª giornata : si gioca Verona-Roma - la classifica : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo. La gara d’apertura va appannaggio dell’Atalanta, che ha la meglio nel derby lombardo in casa del Brescia. Successo del Torino sul campo del Genoa grazie ad un gol di Bremer, in serata Fiorentina-Lecce, successo ospite grazie ad un gol di La Mantia. Impresa del Sassuolo che nel lunch match ha fermato la Juventus, 2-2 il risultato. Alle 15 vincono Inter, Lazio e Milan. Il ...

Risultati Serie A Basket – Sorride l’Olimpia Milano - Sassari agguanta il quarto posto : L’Olimpia Milano manda ko la Reggiana: i Risultati dell’11ª giornata di Serie A Tante sfide oggi sui parquet italiani, per l’11ª giornata di Serie A. Ad aprire le danze, nel lunch match, è stata la sfida tra Varese e Roma, con i padroni di casa che hanno trionfato col punteggio di 99-69. Bene anche Trieste, che si aggiudica il match contro Treviso, per 69-61, allontanandosi così dal fondo della classifica, così come anche ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : i Risultati della sesta giornata. Al Valsugana il big match col Villorba : Va in archivio la sesta giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, il big match tra Valsugana e Villorba va alle padrone di casa per 36-7. Nel Girone 2 in fuga il Monza, bene nel Girone 4 le Donne Etrusche. I risultati odierni e le classifiche dei raggruppamenti: Girone 1 Valsugana Rugby Padova-Arredissima Villorba Rugby 36-7 Itinera CUS Torino-Unione R. Capitolina 0-17 CUS ...

Risultati Serie A 14ª Giornata – Inter al primo posto! Immobile trascina la Lazio : gioia Milan allo scadere con Hernandez : L’Inter sfrutta il passo falso della Juventus ed effettua il sorpasso in vetta. Immobile trascina la Lazio nella vittoria sull’Udinese, Theo Hernandez regala 3 punti al Milan: i Risultati della 14ª Giornata di Serie A Dopo il passo falso della Juventus nel lunch match, fermata da Sassuolo sul 2-2, la 14ª Giornata di Serie A prosegue con tre gare importanti nel pomeriggio. L’Inter sfrutta lo stop dei bianconeri ed effettua ...

Risultati Serie B - 14ª giornata - Entella e Trapani in vantaggio dopo 45' : la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – La Serie B torna in campo per il quattordicesimo turno. Nel primo match in campo Cosenza-Spezia, 1-1 nello scontro salvezza, ad aprire le marcature è stato Riviere, nel secondo tempo il pareggio ospite con Ragusa. 4 gare alle 15 di sabato. L’unico successo casalingo è del Frosinone, che strapazza l’Empoli e rifila un poker. Vola la capolista Benevento, che sbanca Venezia. Pari a Crotone e Cremona. ...

Risultati Serie C - 17ª giornata : il Monopoli stravince e vola al secondo posto - le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – La Serie C torna in campo per la diciassettesima giornata di campionato. Due gli anticipi del sabato. Nel girone A si è giocato Como-Juventus U23, 1-1 il risultato, nel girone B Arzignano-Virtus Verona, stesso risultato di 1-1. Domenica si gioca quasi tutto il resto del turno. Il Siena va ad Alessandria, la capolista Monza va a Olbia. Nel girone B si giocano Carpi-Triestina e Sudtirol-Vicenza. Nel girone C la ...

Risultati Serie C - 17ª giornata : il programma completo e le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – La Serie C torna in campo per la diciassettesima giornata di campionato. Due gli anticipi del sabato. Nel girone A si gioca Como-Juventus U23, nel girone B c’è Arzignano-Virtus Verona. Domenica si gioca quasi tutto il resto del turno. Il Siena va ad Alessandria, la capolista Monza va a Olbia. Nel girone B si giocano Carpi-Triestina e Sudtirol-Vicenza. Nel girone C la capolista Reggina va a Teramo, il Bari è ...

