Risultati Bundesliga | 13ª giornata | Werder Brema corsaro in casa del Wolfsburg | la

Risultati Bundesliga - 13ª giornata : il Borussia Monchengladbach torna in testa - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Bundesliga – Tredicesima giornata per il campionato tedesco. Si torna in campo per un nuovo turno della Bundesliga. Nel match d’apertura lo Schalke 04 ha affrontato l’Union Berlino, 2-1 il risultato finale con la rete del successo realizzata nei minuti finali. Nel pomeriggio, successi esterni di Borussia Dortmund e Lipsia rispettivamente a Berlino e a Paderborn. Pari tra Colonia ed Augusta e tra Hoffenheim e ...

Risultati Bundesliga - 13ª giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Tredicesima giornata per il campionato tedesco. Si torna in campo per un nuovo turno della Bundesliga. Nel match d’apertura lo Schalke 04 riceve l’Union Berlino. Il Borussia Dortmund sarà di scena a Berlino contro l’Herta sabato pomeriggio. Anche il Lipsia va in trasferta sul campo del Paderborn. Alle 18,30 c’è la classica Bayern Monaco. Bayer Leverkusen. Due i posticipi della domenica: ...

Risultati Bundesliga - 12ª giornata : cinquina Mainz ad Hoffenheim - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Bundesliga – Dodicesima giornata per il campionato tedesco. Si torna in campo per un nuovo turno. Nel match d’apertura di giornata, gol e spettacolo tra Dortmund e Paderborn: finisce 3-3. Al sabato, tante vittorie esterne, tra cui quella dello Schalke in casa del Werder Brema (1-2). Poker del Bayern Monaco a Dusseldorf mentre il Wolsfurbg sbanca Francoforte. Pari Leverkusen, l’Union Berlino regola il ...

Risultati Bundesliga - 12ª giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Dodicesima giornata per il campionato tedesco. Si torna in campo per un nuovo turno. Sarà il Borussia Dortmund ad aprire contro il Paderborn. Werder Brema-Schalke 04 è il big match del sabato. Molto interessante anche Eintracht Francoforte-Wolfsburg. Il Bayern Monaco va in trasferta sul campo del Fortuna Dusseldorf. Chiudono i due posticipi della domenica. Il programma completo e la ...

Risultati Bundesliga - 11^ giornata : Friburgo di misura sull’Eintracht - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Bundesliga – Undicesima giornata per il campionato tedesco. La Bundesliga scende in campo per un nuovo ed entusiasmante turno. Si inizia con l’anticipo tra Colonia ed Hoffenheim, colpo grosso in trasferta, 1-2 il risultato finale. Nelle gare delle 15.30 di sabato, pioggia di gol. Solo Paderborn-Augsburg (0-1) è povera di emozioni, mentre nelle altre tre sfide si segna tantissimo. Il Lipsia sbanca Berlino per 2-4, ...

