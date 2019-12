Repubblica | il Napoli vuole riconquistare il San Paolo Non vince in casa dal 19 ottobre

Repubblica : formazione Napoli-Bologna - Insigne in attacco con Mertens. Ma è duello con Lozano : Repubblica Napoli prova a immaginare l’undici che sarà schierato oggi da Ancelotti. Il Napoli incontra il Bologna al San Paolo. Ieri pomeriggio c’è stato l’allenamento di rifinitura. Poi il ritiro all’hotel Golden Tulip per mantenere alta la concentrazione. Ancelotti confermerà il 4-4-2. In attacco, dovrebbe esserci Insigne, al fianco di Mertens. “Il capitano ha smaltito il fastidio al gomito e si candida per una maglia ...

Repubblica : spogliatoio Napoli a rischio spaccatura tra chi vuole rispondere sul campo e chi in tribunale : L’incontro di ieri con il presidente De Laurentiis rischia di lasciare all’interno dello spogliatoio del Napoli una spaccatura. Lo scrive Repubblica Napoli. Il presidente ha chiesto alla squadra prestazioni come quella vista contro il Liverpool anche in campionato. Solo così si potrà arrivare a una tregua. Nel frattempo, però, le multe restano. La società, però, congela per il momento la causa per danni all’immagine. La palla ...

Repubblica : l’unico obiettivo del Napoli ora è la qualificazione alla prossima Champions : Franco Rasulo su Repubblica Napoli si chiede qual è l’ambizione attuale del Napoli? alla luce del pareggio contro il Milan che non sposta di molto gli equilibri della formazione azzurra in campionato, bisogna fare i conti con gli obiettivi stagionali anche se, come direbbe Ancelotti, le somme si tirano più avanti. Non lo scudetto, non la Champions League dove realisticamente può arrivare agli ottavi, o forse ai quarti: di più sarebbe un sogno ...

Repubblica : Ibrahimovic è affascinato da Napoli : Repubblica scrive del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il favorito sembra essere il Milan – almeno per il quotidiano. Repubblica racconta che lo scorso anno Gazidis bloccò l’operazione (come quella di Fabregas) “perché non era funzionale al progetto pagare un super ingaggio a giocatori ampiamente over 30. Ora però – aggiunge – è scattata l’emergenza, se Ibra serve davvero, come pensa Maldini, la proprietà non si opporrà”. Scrive ...

Repubblica : Mertens spera nell’intesa in extremis con il Napoli. Dipende tutto da De Laurentiis : Nel cuore e nei pensieri di Dries Mertens resta sempre il Napoli. L’attaccante belga, secondo quanto scrive Repubblica Napoli, spera che la questione del suo rinnovo con il club si possa sanare. Queste le parole del quotidiano: “Mertens, invece, coltiva ancora la speranza di trovare l’intesa in extremis, ma De Laurentiis era stato molto chiaro già prima del pasticciaccio di Champions. Lo strappo ha complicato il quadro e il belga si ...

Repubblica : i calciatori del Napoli hanno chiesto scusa ad Ancelotti : La frattura tra i calciatori del Napoli e De Laurentiis non si è ancora sanata. Il presidente è a Los Angeles per impegni cinematografici ma non ha dimenticato l’affronto subito, con la squadra al completo che si è rifiutata di tornare in ritiro come aveva ordinato. Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, i calciatori però hanno fatto un passo verso Ancelotti. Scrive il quotidiano: “La squadra ha capito che non avrebbe dovuto ...

Repubblica : il Napoli segue l’affare Florenzi. L’idea è di mettere sul piatto Hysaj : Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, il club di De Laurentiis seguirebbe con attenzione gli sviluppi della questione Alessandro Florenzi. Il calciatore è finito ai margini del progetto della Roma. Scrive il quotidiano: “Il suo obiettivo è quello di giocare gli Europei, quindi a gennaio potrebbe aprirsi uno spiraglio per una cessione, magari in prestito con diritto di riscatto”. Al Napoli non dispiacerebbe avere a disposizione un ...

Repubblica : Napoli-Genoa - probabile contestazione in curva A. La curva B diserta : L’edizione odierna di Repubblica Napoli, disegna lo scenario in cui il Napoli scenderà in campo al San Paolo questa sera la rabbia degli ultras non si è esaurita con la protesta di giovedì pomeriggio. Napoli si é risvegliata con una serie di striscioni che sono comparsi in diversi punti della città: lo stadio San Paolo, corso Vittorio Emanuele ma anche il Maschio Angioino. Stesso testo e stessa firma (la curva A): “Avete scelto una ...

Repubblica : Napoli - il tempo degli alibi è finito : Napoli-Genoa rappresenta un banco di prova importante per il Napoli e soprattuto per Carlo Ancelotti. L’allenatore è stato messo in discussione ancora di più dopo l’ammutinamento della squadra arrivato in seguito ad una serie di prestazioni negative. I tifosi si aspettavano il cambio di marcia dopo il primo anno di apprendistato, ma il Napoli — nonostante i proclami di scudetto sbandierati quest’estate anche dallo stesso Carletto — ...

Repubblica : De Laurentiis rassicura Ancelotti sul futuro - ma il Napoli resta una polveriera : Dopo il comunicato del Napoli che ha lasciato qualche dubbio su quale sia il rapporto che intercorre in questo momento tra Ancelotti e De Laurentiis, Repubblica ha pubblicato un aggiornamento interessante in cui riporta che sarebbe stato lo stesso presidente a rassicurare l’allenatore del Napoli resta invece in sella per il momento Ancelotti, rassicurato da De Laurentiis nel corso di una lunga telefonata. Ma il presidente si aspetta che ...

Repubblica : Il Napoli era l’anti-Juve - ora è l’anti-Atalanta : Lascia poco all’immaginazione la condanna di Maurizio Crosetti su Repubblica che proprio non riesce a vedere al buona prestazione di cui parla Ancelotti nel post partita a Dazn. C’è qualcosa di stanco e nuvoloso nel Napoli, una specie di mollezza stagionale, a Ferrara gli azzurri hanno messo l’orologio indietro e hanno dormito un’ora in più. Un’occasione persa, ecco cos’è il pareggio portato a casa contro la Spal, ...

Repubblica : Spal-Napoli - aumentano le chance di Llorente al fianco di Milik : Una delle poche certezze della formazione del Napoli per la partita di domani contro la Spal sembra essere la presenza in campo di Milik. Repubblica Napoli lo considera un dato assodato. L’attaccante polacco ha acquistato fiducia dopo la doppietta contro il Verona ed è affamato di gol. Fu proprio allo stadio Mazza che si infortunò per la seconda volta, nel settembre 2017. La lesione del crociato lo costrinse ad un altro dolorosissimo stop. ...

Repubblica : con il Napoli non ci si annoia mai. Il coraggio premia la squadra di Ancelotti : Con il Napoli non ci si annoia mai, scrive Repubblica. E ieri sera, infatti, nel match contro il Salisburgo alla Red Bull Arena, le emozioni e i brividi sono stati tanti. La partita è stata vinta grazie alla doppietta di Mertens e al gol firmato da Insigne sbucando dalla panchina. Un gol che realizza la profezia di Ancelotti, che alla vigilia aveva dichiarato che quella di ieri sera sarebbe stata “una partita da vincere in ...

Repubblica : Salisburgo-Napoli - ballottaggio Milik-Lozano in attacco : Dopo la doppietta contro il Verona Milik ha già messo nel mirino la trasferta di mercoledì con il Salisburgo, scrive Repubblica Napoli. L’anno scorso fu suo il gol che consegnò al Napoli la qualificazione ai quarti di Europa League, alla Red Bull Arena, ora l’attaccante polacco vuole ripetersi in Champions. L’ha detto nel post partita di Napoli-Verona: “Non ho segnato in Champions nella scorsa edizione e stavolta vorrei ...