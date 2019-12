Referendum per separare Venezia e Mestre | è flop Alle 19 ha votato meno del 19%

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ilpernon sfonda. Anzi fain modo piuttosto clamoroso. Il rischio che non si raggiunga il quorum del 50 per cento dei votanti, per renderlo valido, è ormai quasi una certezza.19, ovvero quattro ore prima della chiusura dei seggi in centro storico, sulle isole e in terraferma, l’affluenza ha fatto registrare un 18,64 per cento, pari a 38.513 votanti. Troppo poco per pensare che nelle ore residue quasi 65mila persone vadano a votare, così da raggiungere il quorum (fissato a 103.277) e colmare il divario a sostegno della richiesta di ricostituire il Comune dicom’era fino al 1926, quando era stato soppresso da una legge durante il regime fascista. La tendenza era già stata indicata a mezzogiorno. Sui 206.553 aventi diritto al voto (97.793 uomini e 108.760 donne) soltanto il 7,23% si era presentato in una delle 256 ...

fattoquotidiano : Referendum per la separazione di Venezia e Mestre: è la quinta volta che si vota. E il sindaco invita a non present… - Agenzia_Italia : Le ragioni del 'no' nel #referendum per la separazione tra #Venezia e #Mestre #1Dicembre - ilpost : Venezia e Mestre votano per dividersi -