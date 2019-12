Razzismo | “Mamme per la pelle” | «Non si scherza sul “colore” dei bambini»

vanityfair

(Di domenica 1 dicembre 2019) Marrone come la cacca? No, come il cioccolato. Le parole sono importanti: non sisulla pelle dei, specie se è proprio del suo colore che si parla. E se ne parla tanto, di questi tempi: insulti a calciatore nero 10enne da una madre della squadra avversaria (Brianza), cori razzisti in classe contro un 7enne («scherzi», minimizza la scuola, Torino), rifiuto di una donna di sedersi accanto a un bimbo nero disabile su un autobus (Alabama? No, Alessandria). Questi i casi finiti in cronaca nelle ultime settimane, poi ci sono quelli (molti di più) che ci racconta Gabriella Nobile, madre di due ragazzi, 13 e 8 anni, di origine africana e fondatrice di Mamme per la pelle, associazione nata un anno fa per sostenere le famiglie con figli che possano subire discriminazioni per le loro origini (600 socie, non solo madri adottive, ma anche africane o indiane). Eccola, la misura ...