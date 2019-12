Rai e Fazio | guadagni e polemiche | Spiegheremo bene tutto

Fabio Fazio - terremoto in Rai per i suoi guadagni stellari : cifre mai viste prima : È ancora bufera su Fabio Fazio. Il leader della Lega Matteo Salvini parla di "compagni milionari" e il motivo è contenuto in un articolo del Sole 24 Ore. "Rivela che l'Officina, la società di Fabio Fazio creata per produrre la sua trasmissione Rai Che tempo che fa, in un anno ha triplicato il fattur

Che Tempo che Fa – Sinner ospite di Fabio Fazio domani sera su Rai2 : domani sera anche Jannik Sinner a Che Tempo Che fa: il giovane tennista italiano ospite da Fabio Fazio Domenica 24 novembre 2019, alle ore 21.00 su Rai2, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, preceduto alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ospiti della puntata: Sua ...

Giorgia Meloni : "Carola Rackete ospite d'onore in Rai da Fazio. Ma cosa vi hanno fatto gli italiani?" : Giorgia Meloni attacca pesantemente Fabio Fazio che nella puntata di domenica 24 novembre, a Che tempo che fa, su Rai due, ospiterà la Capitana anti-Salvini Carola Rackete: "Trasporta in Italia immigrati clandestini, di cui tre presunti torturatori libici, viola i nostri confini e sperona una motove

Che Tempo Che Fa - Fazio ironizza con la Carrà sulla concorrenza : «Se vuoi ti faccio vedere cosa c’è su Rai1 la domenica sera» – Video : Che Tempo Che Fa Il trasloco su Rai2 – con conseguente drastico calo di ascolti – proprio non va giù a Fabio Fazio. Non passa una settimana che, all’interno di Che Tempo Che Fa, non ci sia un’allusione o una frecciata inerente all’ennesimo cambio di rete. Il pretesto l’ha offerto ieri Raffaella Carrà che ha simpaticamente ironizzato sulla concorrenza ‘messa in piedi’ da Carlo Freccero per A ...

Raffaella Carrà : "Freccero su Rai2 mi ha piazzato due filmoni contro" - Fazio : "Vedessi cosa c'è la domenica sera su Rai1" : Nel corso dell'intervista di stasera a Che tempo che fa, Raffaella Carrà e Fabio Fazio hanno ironizzato sulla Rai. In particolare, la conduttrice di A raccontare comincia tu ha detto che Carlo Freccero, direttore di Rai2, ha piazzato contro la sua trasmissione in onda su Rai3 il giovedì sera "due filmoni contro". Fazio ha replicato prontamente tirando in ballo la controprogrammazione di Rai1 al suo Che tempo che fa, da questa stagione ...

Ascolti TV | Domenica 10 novembre 2019. La Caccia parte con l’11.7%. Rai1 (11.3%) e Rai3 (2.2%) crollano e Fazio ne approfitta (9.7%-10.5%). Le Iene 12.6%. Juve-Milan 10.4% : La Caccia, Megan Montaner Nella serata di ieri, Domenica 10 novembre 2019, su Rai1 Nozze Romane ha conquistato 2.554.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Canale 5 la prima puntata di La Caccia – Monteperdido ha raccolto davanti al video 2.544.000 spettatori pari all’11.7% di share (presentazione di 8 minuti: 2.195.000 – 8.6%). Su Rai2 Che Tempo Che Fa, con ospiti come Antonio Albanese e Stefano De Martino, ha ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio fa una puntata anti Salvini : chi ospita in studio su Raidue : La Rai ha ufficializzato gli ospiti del 3 novembre di Che tempo Che Fa: Fanny Ardant, nelle sale italiane dal 7 novembre con il film di Nicolas Bedos La Belle Époque, definito la commedia più sorprendente all’ultimo Festival di Cannes e del quale è protagonista con Daniel Auteuil; l’ex sindaco di Ri

Fabio Fazio - la mossa per rilanciarsi su Rai 2 dopo il flop di Che tempo che fa : cosa c'è dietro Anima Mia : Lo capiamo. Ultimamente le cose non vanno proprio benissimo a Fabio Fazio: ha dovuto mollare Rai1, ripartire da Rai2 e tener testa ai mille competitors che ormai affollano la domenica sera. Spesso, dal confronto, ne è uscito pure malconcio. È comprensibile dunque che abbia voglia di rifarsi: di aver

Fabio Fazio - Che tempo che fa non basta : voci in Rai - un nuovo pesantissimo programma? : Si lamenta parecchio per il "declassamento" dai Rai 1 al secondo canale, ma il lavoro a Viale Mazzini sembra proprio non mancargli. La voce viene rilanciata da Italia Oggi: Che tempo che fa non basta, Fazio lavora infatti al remake di Anima Mia, programma che aveva condotto proprio lui, insieme a Cl

Che tempo che fa - Fabio Fazio si lancia e imita Vasco Rossi : sconcerto in Rai - Emma reagisce così : Durante l'intervista ad Emma Marrone a Che tempo che fa, Fabio Fazio ha imitato Vasco Rossi. Il siparietto andato in onda su Rai 2 era esilarante. Emma ha eseguito per la prima volta dal vivo il brano da record Io sono bella, scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, e proprio parlando di V

Claudio Borghi (Lega) : «Non siamo riusciti a fare uscire Fazio dalla Rai». La reazione del conduttore : «Inaudito!» : Fabio Fazio Fabio Fazio retrocesso da Rai 1 a Rai 2 per questioni politiche. A confermarlo ci pensa senza troppi giri di parole direttamente Claudio Borghi, presidente leghista della Commissione Bilancio della Camera: “Non siamo riusciti a fare uscire Fazio dalla Rai, figuriamoci da soli a far uscire l’Italia dall’euro, tanto più ora che non siamo neanche al governo” ha dichiarato l’esponente della Lega ...