Quanto spendiamo per l’albero di Natale

(Di domenica 1 dicembre 2019) Si accendono gli alberi (veri) delle piazze delle grandi città. Nelle case degli italiani, lo scorso anno, ne sono entrati 3,6 milioni, soprattutto abeti rossi, venduti a un prezzo medio di 33 euro. Veneto e Toscana le regioni dove avviene la maggior parte della produzione

