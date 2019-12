Quando avevo 7 anni ho sconfitto la leucemia | non bisogna mai perdere la

Valentino Rossi - Test MotoGP : “Sono più veloce di Quando avevo iniziato. Non vedo l’ora di salire sulla F1” : Valentino Rossi ha concluso al nono posto la seconda giornata di Test MotoGP che è andata in scena a Valencia, il Dottore ha dovuto fare i conti con un problema tecnico sulla sua Yamaha a metà sessione (è uscito del fumo dalla moto mentre stava percorrendo la curva 10) e ha poi svolto un lungo lavoro con il mezzo del 2019 prima di provare nel finale la versione 2020. Grande soddisfazione da parte del centauro della Yamaha nelle dichiarazioni ...

Gabriel Garko - confessione sconvolgente : "Quando avevo 17 anni un uomo tentò di abusare di me" : Bello e impossibile. Ogni volta che Gabriel Garko apre bocca il web s’infiamma. Stavolta, in un’intervista al settimanale Chi, l’attore lancia un’altra una vera bomba. Mai raccontata prima. "Un uomo quando avevo 17 anni tentò di abusare di me. Avrebbe significato voler far parlare a tutti i costi di

Gabriel Garko : “Un uomo sposato tentò di abusare di me Quando avevo 17 anni” : Gabriel Garko è il protagonista della copertina di Chi. L’attore, per la prima volta, si fa fotografare a casa sua, tra le opere d’arte e gli strumenti musicali che ha raccolto nel corso della vita e che, riuniti nella sua casa a 15 km da Roma, arredano quello che lui definisce “il mio rifugio. Le coordinate della mia felicità sono tutte qui.” Poi Garko passa a parlare del suo libro autobiografico, raccontando che ...

Gabriel Garko : “Quando avevo 17 anni un uomo sposato cercò di abusare di me” : “Quando avevo 17 anni un uomo sposato cercò di abusare di me“. Solo ora, molto tempo dopo, Gabriel Garko ha trovato la forza di raccontare questo terribile episodio accaduto nella sua gioventù e lo ha fatto nel suo primo libro “Andata e ritorno“, un viaggio senza filtri nella sua vita privata di cui ha parlato in un’intervista a Chi. “Da quella sera iniziai a fumare. Provai schifo, ma non ne parlai con nessuno, ...

Gabriel Garko : Avevo 17 anni Quando un uomo sposato cercò di abusare di me : Da qualche tempo, Gabriel Garko è tornato a imperversare in tv. Sono diverse le interviste che il bellissimo attore dagli occhi di ghiaccio sta rilasciando nei salotti più importanti della televisione italiana. Non mancano nemmeno le interviste ai principali rotocalchi di gossip, come quella rilasciata al settimanale Chi, dove racconta alcuni spaccati inimmaginabili della sua vita. È in uscita con il suo primo libro “Andata e ritorno”, un vero ...

Cittadinanza alla Segre - la de Majo come a scuola : “Studio il conflitto Israele-Palestina da Quando avevo 14 anni” : Ieri abbiamo scritto della proposta di Cittadinanza onoraria per la senatrice Liliana Segre lanciata dalla neo assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Eleonora de Majo. Un’iniziativa che la Segre ha rispedito al mittente rifiutando qualsiasi forma di strumentalizzazione. Oggi il Mattino riporta la controrisposta della de Majo. L’assessora ha detto che la sua era solo una richiesta al sindaco per avere il permesso di ...