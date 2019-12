Pugni e spray urticante | così i tre ladri algerini rapinavano i passanti

ilgiornale

(Di domenica 1 dicembre 2019) Federico Garau I malviventi, tutti richiedenti asilo pluripregiudicati, hanno aggredito le vittime nei pressi del parcheggio di un noto locale notturno di via Newton. Immediate le ricerche da parte degli agenti della questura, che li hanno intercettati in via San Benedettoin faccia ealcuni giovani sono stati aggrediti e derubati nella zona dei parcheggi di via Newton a Cagliari. I responsabili della violenta aggressione e del furto sono tre richiedenti asilo pluripregiudicati di nazionalità algerina, facenti parte di quei gruppetti di clandestini che continuano a sbarcare tranquillamente nelle coste sarde, facendo rotta verso il Sulcis. La segnalazione giunge alla questura di Cagliari intorno alle 4 del mattino di sabato 30 novembre, pochi istanti dopo la rapina subita nelle vicinanze di un locale notturno dove le vittime avevano trascorso la ...

