PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN Quote | Pioli perde Duarte fino a marzo

PROBABILI FORMAZIONI 14^ giornata : Sarri sceglie Dybala! Out Muriel e Zapata. Conte con Lukaku-Lautaro Martinez : Probabili formazioni 14 giornata- 14° turno di Serie A pronto a regalare importanti colpi di scena già a partire dal derby lombardo tra Brescia e Atalanta. Grosso potrebbe affidarsi nuovamente a Balotelli dal 1′, Atalanta senza Muriel e Zapata. Occhio anche alla sfida tra Juventus-Sassuolo: Sarri punterà forte su Dybala, possibile panchina per Ronaldo. Chance […] L'articolo Probabili formazioni 14^ giornata: Sarri sceglie Dybala! Out ...

Basakseihir-Roma e Lazio-Cluj - PROBABILI FORMAZIONI : Pellegrini e Caicedo dal 1' : Basakseihir Roma probabili formazioni- Roma a caccia della qualificazione ai prossimi 16esimi di finale di Europa League. Situazione leggermente complicata, ma non disastrosa: ecco perchè Fonseca proverà a raggiungere l’obiettivo in maniera totale e concreta. Confermato il solito 4-2-3-1: nessuna novità in difesa, con Spinazzola in campo dal 1′. A sinistra Kolarova e Mancini-Smalling al […] L'articolo Basakseihir-Roma e ...

Verona-Roma - le PROBABILI FORMAZIONI : possibile riposo per Mancini - Under torna titolare : Verona-Roma, le probabili formazioni – La Roma ha ottenuto una fondamentale vittoria sul campo dell’Istanbul Basaksehir in Europa League. I giallorossi possono pensare con più serenità al campionato. L’impegno è domenica sera contro il Verona. Ottimo momento per la squadra di Juric, reduce dal successo sulla Fiorentina. La forza degli scaligeri è stata fin qui la solidità difensiva. Il Verona vanta una delle migliori ...

Napoli-Bologna - le PROBABILI FORMAZIONI : tornano Mertens e Callejon - conferma per Dzemaili : Napoli-Bologna, le probabili formazioni – Dopo l’ottimo pareggio conquistato ad Anfield contro il Liverpool, il Napoli torna a pensare al campionato. L’obiettivo è quello di ritrovare una vittoria che manca da circa un mese. Per farlo Ancelotti si affiderà a Mertens e Callejon, dopo l’esclusione a San Siro contro il Milan. In attacco conferma per Lozano, mentre il recuperato Insigne potrebbe partire dalla panchina. ...

Parma-Milan - le PROBABILI FORMAZIONI : altra occasione per Piatek - recupera Gervinho : Parma-Milan, le probabili formazioni – Parma e Milan si affronteranno al “Tardini” alle 15 di domenica. I ducali sono reduci dal pareggio nel derby emiliano contro il Bologna. Una beffa per gli uomini di D’Aversa, raggiunti dal gol di Dzemaili all’ultimo respiro. Ecco perché ci sarà voglia di riscatto da parte del Parma. Il Milan arriva dal pareggio contro il Napoli. Una buona partita da parte dei rossoneri, ...

Lazio-Udinese - le PROBABILI FORMAZIONI : tornano dal 1' Immobile e Milinkovic-Savic : Lazio-Udinese, le probabili formazioni – Dopo l’impegno europeo, la Lazio torna a giocare per il campionato. Avversaria di turno l’Udinese. La squadra di Simone Inzaghi può ancora sperare in una miracolosa qualificazione in Europa League. La Lazio è reduce da 5 vittorie consecutive in campionato e vorrà proseguire il trend positivo. Dopo i primi ottimi risultati per Gotti sulla panchina friulana, l’Udinese ha ...

Inter-Spal - le PROBABILI FORMAZIONI : Conte inserisce Gagliardini - Semplici punta su Floccari : Inter-Spal, le probabili formazioni – Dopo l’ottima prestazione in Champions, con la vittoria in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga, l’Inter torna a pensare al campionato. La squadra di Conte riceve la Spal di Leonardo Semplici, in cerca di punti salvezza. I nerazzurri, prima della trasferta europea, avevano ottenuto tre punti sul campo del Torino. Il duello con la Juventus continua, un solo punto a separare le due ...

Juventus-Sassuolo - le PROBABILI FORMAZIONI : riposa Dybala - altra occasione per Bernardeschi : Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni – Anticipo gustoso all’ora di pranzo. La domenica di calcio italiano, di Serie A, in particolare, si apre con Juventus-Sassuolo. Dopo la Champions League, i bianconeri si rituffano nel campionato. La vittoria contro l’Atletico Madrid ha dato la certezza del primo posto nel girone europeo. In campionato la Juventus viene dalla vittoria in rimonta contro l’Atalanta. Il ...

Napoli-Bologna : PROBABILI formazioni : L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Bologna. Tra le fila azzurre potrebbe esserci il rientro di Callejon. Ci sono ancora diversi dubbi di formazione in casa Napoli e la maggior parte di essi sono legati a centrocampo e attacco. Scrive così il Corriere dello Sport, che parla del rientro di Callejon dopo la panchina di Anfield. Titolare anche Manolas, che in campionato manca dal match ...

Juventus Sassuolo PROBABILI FORMAZIONI - Sarri ritrova due titolarissimi : Juventus Sassuolo probabili formazioni – Domani alle 12.30 si sfideranno Juventus e Sassuolo all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri dopo aver archiviato il primo posto nel girone di Champions con una giornata d’anticipo puntano a mettere le mani sul campionato. La Juventus di Sarri è prima ad un punto di distanza dall’Inter di Conte che in campionato continua a macinare vittorie. Fondamentale sarà questa serie di ...

Fiorentina-Lecce - le PROBABILI FORMAZIONI : Ceccherini per Pezzella - ballottaggio nell’attacco giallorosso : Fiorentina-Lecce, le probabili formazioni – Il posticipo del sabato della 14^ giornata di Serie A mette di fronte al Franchi toscani e salentini. Gli uomini di Montella, a cui è stata data fiducia ma non all’infinito, avranno l’obbligo e il dovere di vincere per cancellare l’ultimo momento negativo, mentre quelli di Liverani vorranno dar seguito al grande pari in rimonta e nel finale contro il Cagliari. Le scelte. ...

Brescia-Atalanta - le PROBABILI FORMAZIONI : dubbio Balotelli - torna Castagne : probabili formazioni BRESCIA ATALANTA – Si torna in campo per la 14ª giornata del campionato di Serie A. Domenica grande spettacolo con tante sfide interessanti, si gioca anche la partita tra Brescia e Atalanta. Ambizioni totalmente diverse per le due squadre: la compagine del neo allenatore Fabio Grosso vuole sfruttare il turno casalingo per vincere ed abbandonare l’ultimo posto in classifica. I dubbi di formazione riguardano ...