Prime missioni del drone Usa RQ-4D

(Di domenica 1 dicembre 2019) Lo scorso 21 novembre uno Uav (Unmanned Air Vehicle) tipo RQ-4D “Global Hawk” da ricognizione è arrivato a Sigonella (Sr), sede di una Nas (Naval Air Station) americana. Ilè il più grande velivolo a pilotaggio remoto attualmente in servizio nelle Forze Armate americane ed è nato per la ricognizione, la sorveglianza e lo spionaggio elettronico con compiti simili a quelli del ben noto U-2, l’aereo spia della Lockheed protagonista della Guerra Fredda e ancora in attività. Il “Global Hawk” è atterrato sull’aeroporto siciliano alle 16:46 di giovedì 21 dopo essere decollato dalla sua base di Palmdale (California), mercoledì 20 alle 10 ora locale. Il velivolo è il primo di cinque che la Nato sta dispiegando per la prima volta in assoluto in Italia nel quadro della missione Alliance Ground Surveillance (Ags). L’arrivo del primo RQ-4D dagli Stati ...

