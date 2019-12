Pier Ferdinando Casini | missione capolavoro in Venezuela | mette in salvo due anti-Maduro

Il senatore Pier Ferdinando Casini sta tornando da una missione in Venezuela con i due deputati venezuelani da mesi rifugiati nell’ambasciata italiana di Caracas : Il senatore Pier Ferdinando Casini è di ritorno da una missione in Venezuela con Mariela Magallanes e Améerico De Grazia, i due deputati Venezuelani che lo scorso maggio si erano rifugiati nell’ambasciata italiana di Caracas dopo essere stati privati dell’immunità

Pier Ferdinando Casini ministro degli Esteri ombra : missione internazionale - schiaccia i piedi a Di Maio : ministro ombra e ingombrante. Pier Ferdinando Casini schiaccia i piedi a Luigi Di Maio, titolare (inesistente) della Farnesina con una clamorosa missione estera. Il presidente onorario dell'Unione interparlamentare, eletto con il Pd e oggi nel Misto, è volato in Venezuela e ha incontrato a Caracas J

Fondazione Open - Pier Ferdinando Casini : "Strana iniziativa dei magistrati". Il brutto sospetto : Pier Ferdinando Casini, sulla vicenda della Fondazione Open che finanziava Matteo Renzi, ha un brutto sospetto: "Diceva Giulio Andreotti che 'a pensar male degli altri si fa peccato ma spesso ci si indovina'. Io di solito penso bene ma, francamente, il dispiegamento di forza, il clamore mediatico e

Pier Ferdinando Casini mette alla berlina il Pd : "Quasi si vergognano" - il motivo di un disastro già scritto : Pier Ferdinando Casini, interpellato a L'aria che tira sullo stato dell'arte della sinistra italiana, non ha risparmiato polemiche verso i dirigenti del Pd, accusati di aver trascurato alcune tematiche decisive. "Dobbiamo rimuovere nella sinistra italiana l'idea di non farsi carico dei problemi che

Pierferdinando Casini a Tagadà : "Quanto dura il governo? Se i 5S vanno in ordine sparso abbiamo un problema" : Pierferdiando Casini, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, fa una profezia sul governo. La conduttrice gli chiede: "Arriverà a mangiare la torta di Pasqua?". Casini quindi risponde: "E' sempre capitato durante le leggi di stabilità, da quando sono entrato in Parlamento 37 anni fa" che ci si do

Pier Ferdinando Casini - il "tradimento" in Emilia Romagna : "Chi nel centrodestra voterà per Bonaccini" : L'unico errore che non deve commettere. Pier Ferdinando Casini, bolognese, conosce l'Emilia Romagna come le sue tasche e lancia un messaggio a Stefano Bonaccini, governatore uscente che il 26 gennaio rischia di perdere clamorosamente contro Lucia Borgonzoni, la donna scelta da Matteo Salvini, dalla

Pier Ferdinando Casini - la "bomba atomica su governo - Pd e M5s". Big bang politico in diretta : "Io lo dissi subito, chi fonda un partito nuovo ha bisogno di visibilità". Pier Ferdinando Casini, in studio a Sky Tg24, analizza con cautela le tensioni nella maggioranza tra Matteo Renzi, il Pd e Giuseppe Conte. Il leader di Italia Viva, spiega il decano dei democristiani in Parlamento, "non farà

Taglio parlamentari - Pierferdinando Casini : "Impasto di demagogia privo di senso - vi dico come finirà" : L’ex presidente della Camera Pierferdinando Casini si scaglia contro il Taglio dei parlamentari, oggi giunto alla votazione finale nell’aula di Montecitorio. Per Casini con il Taglio di deputati e senatori "siamo davanti a un impasto di demagogia privo di buon senso, per giunta presentato come un contributo determinante per i risparmi della comunità nazionale". Taglio ...