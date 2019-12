Pezzi unici | Chiara vuole lasciare Vanni | anticipazioni terza puntata domenica 1 dicembre

tvzap.kataweb

(Di domenica 1 dicembre 2019) Prosegue con il suo terzo appuntamento, la nuova fiction di Rai1 in onda anche, dalle 21.25 in poi. Prosegue la storia dei ragazzi dal passato burrascoso che cercano di ricostruirsi una vita nell’ambito di una comunità di recupero e grazie anche alla bottega diBandinelli, artigiano che sta uscendo faticosamente dal lutto per la morte inattesa del figlio ventenne. Nel ruolo del protagonista, ovviamente, troviamo un Sergio Castellitto molto in forma che guida il cast della nuova fiction di ampio respiro prodotta dalla Rai, che sta anche avendo un ottimo riscontro di pubblico. LEGGI ANCHE: Giorgio Panariello dopo la battuta sul seno di Anastacia: ‘Ho detto una cosa imperdonabile’tramaEpisodio 5 Linda, la madre di Lapo, esce dalla comunità a cui era stata affidata e piomba nella ...

