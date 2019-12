Perché il culto dell’identità serve solo a dividerci

ilsole24ore

(Di domenica 1 dicembre 2019) Diffidiamo da chi costruisce identità ad arte per sviluppare scontri. Da «buonista» a «pidioti», il linguaggio rivela già chi è in cattiva fede. L’unico antidoto? Il dialogo, l’ingrediente che manca davvero nella nostra politica

