Pattinaggio su ghiaccio | grande spettacolo per la tredicesima edizione del Golden Skate

(Di domenica 1 dicembre 2019) La statuetta delse l’aggiudica lo spagnolo Javier Fernandez, star delmondialesuccesso a Milano per il ritorno delAwards, ladel gala internazionale disuha incantato il pubblico dell’Allianz Cloud con uno show magico ed emozionante che ha visto le esibizioni delle star delmondiale Evgeni Plushenko e Javier Fernandez e quelle dei migliori fuoriclasse azzurri. Ad impreziosire l’evento le spettacolari coreografie del gruppo di sincronizzato delle Shining Blades, e la presenza della guest star Carolina Kostner, che in veste di madrina ha abbracciato i suoi fan in un meet&greet pre-serale prima di premiare Javier Fernandez con ilAwards 2019. Al pattinatore iberico due volte campione del mondo bronzo olimpico agli ultimi giochi invernali di PyeongChang 2018 ...

