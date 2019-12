Parma-Milan | le formazioni ufficiali | ok Bonaventura e Gervinho

calcioweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019)– Allo stadio Ennio Tardini disi gioca una sfida importantissima valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020.scendono in campo per contendersi i tre punti. Per i ducali di Roberto D’Aversa rientrano Hernani e, ci saranno Kucka e Kulusevki a supporto dell’ivoriano in zona offensiva. Nello schieramento di mister Stefano Pioli invece è di rilievo la conferma di. A centrocampo iniziano dal 1′ Bennacer e Calhanoglu, davanti ok Piatek. Di seguito lescelte dai due allenatori.: DOVE SEGUIRE IL MATCH IN STREAMING, le(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Brugman, Hernani; Kulusevski, Kucka,All.: D’aversa(4-3-3): Donnarumma; Conti, ...

acmilan : Calling all Rossoneri out there! ??? It's almost time for #ParmaMilan ?? A tutti i rossoneri nel mondo ??? Manca poco… - VarskySports : Brescia 0 Atalanta 3 (Pasalic 2-Ilicic) Genoa 0 Torino 1 (Bremer) Fiorentina 0 Lecce 1 (La Mantia) D Juventus-Sa… - acmilan : Dall’#InfernodelLunedi a #ParmaMilan: non perderti la nuova settimana di @MilanTV ?????? -