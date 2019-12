Papa:virus consumismo alza livello odio

"Ilè unche intacca la fede alla radice perché ti fa credere che la vita dipenda solo da quello che hai e così ti dimentichi di Dio e di chi ti sta accanto".CosìFrancesco torna su quello che definisce il dramma di oggi "case piene di cose e vuote di figli". "Quando si vive per le cose le cose non bastano mai, l'avidità cresce e gli altri diventano intralci nella corsa e così si finisce per sentirsi minacciati e sempre insoddisfatti e arrabbiati, siildell'",ammonisce.(Di domenica 1 dicembre 2019)