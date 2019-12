Pallavolo – Serie A1 femminile | vittorie per Uyba e Pomì nella nona giornata | poker

sportfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019) CampionatoA1: lavince anche a Scandicci e rafforza il secondo posto, la èpiùbatte Firenze ed è terza.Saugella, tre punti per Zanetti e Lardini La Unet E-Work Busto Arsizio supera a pieni voti la prova di maturità in Toscana. Opposte alla Savino Del Bene Scandicci nel match valido per la 9^del Campionato diA1, le farfalle di Stefano Lavarini vincono al tie-break e rafforzano la seconda posizione in classifica, in virtù di settesu nove gare disputate. Lowe e Herbots – rispettivamente 24 e 20 punti – abbattono la resistenza delle avversarie dell’ex Mencarelli e conquistano un successo entusiasmante. Continua a macinareanche la èpiùCasalmaggiore, che al PalaRadi di Cremona si aggiudica lo spareggio per il terzo posto con Il Bisonte Firenze: superato lo scoglio di un primo set ...

