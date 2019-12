Pallanuoto femminile | Eurolega 2019-2020 | Catania-Zuglo 13-7 Etnee ai quarti di finale

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : Catania-Dynamo Uralochka 14-16. Le etnee domani si giocheranno il passaggio ai quarti : Brutto stop per l’Orizzonte Catania nel secondo match del Girone H del secondo turno eliminatorio dell’Eurolega di Pallanuoto femminile. Le etnee, dopo aver vinto ieri per 14-7 contro le iberiche del Sant Andreu, oggi hanno perso per 14-16 contro le russe della Dynamo Uralochka, vittoriose anche ieri per 18-11 sulle magiare dello Zuglo, che oggi hanno superato per 11-9 le spagnole. Dunque le russe ora guidano a quota 6 punti, mentre ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : Padova-Tetteroo 8-5. Le venete restano in corsa per i quarti : Resta ancora in vita il Plebiscito Padova dopo il secondo match del Girone G del secondo turno eliminatorio dell’Eurolega di Pallanuoto femminile. Le venete, dopo aver perso ieri per 6-9 contro le elleniche del Vouliagmeni, oggi hanno superato per 8-5 le olandesi del Tetteroo, battute ieri per 5-25 dal Kinef Kirishi, che oggi ha superato per 11-10 anche le greche. Le russe padrone di casa ora guidano a quota 6, mentre patavine ed elleniche ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : Sabadell-SIS Roma 13-9. Capitoline eliminate : Addio sogni europei per la Roma: la compagine capitolina è uscita sconfitta anche dal secondo match del Girone F del secondo turno eliminatorio dell’Eurolega di Pallanuoto femminile. Le ragazze della SIS, dopo aver perso ieri per 5-6 contro le magiare dell’Ujpest, sono state sconfitte anche oggi per 9-13 dalle padrone di casa del Sabadell, battute ieri per 7-11 dall’Utrecht, che oggi ha impattato per 13-13 con la squadra ...

Pallanuoto femminile - Euro League 2019-2020 : tutto facile per l’Orizzonte Catania - Sant Andreu battuto 14-7 : Poche, pochissime difficoltà nell’esordio del secondo turno di Euro League per l’Ekipe Orizzonte Catania. La compagine siciliana, davanti al pubblico di casa, si è imposta infatti senza alcun problema sul Sant Andreu, squadra iberica, per 14-7. A prendersi la scena è ancora Marletta, dopo la super partita con il Setterosa: cinque reti per l’attaccante azzurra. EKIPE ORIZZONTE-Sant Andreu 14-7 (2-1, 5-2, 4-2, 3-2) Ekipe ...

Pallanuoto femminile - Euro League 2019-2020 : Plebiscito Padova sconfitta dal Vouliagmeni : Una sconfitta con tantissimi rimpianti. Si apre con un 9-6 del Vouliagmeni la prima sfida del girone di qualificazione di Euro League 2019-2020 per una delle compagini impegnate, il Plebiscito Padova. Tantissime opportunità sprecate (un clamoroso 2/11 in superiorità numerica) in quel di Kirishi che ha condannato la pattuglia tricolore. Non sono bastate le tre reti di Ranalli per evitare la sconfitta. Ora il cammino ovviamente si fa più che ...

Pallanuoto femminile - Paolo Barelli : “Catania tra le eccellenze europee di questo sport” : Paolo Barelli, presidente della FIN, si congratula, attraverso il sito federale, con l’Orizzonte Catania, capace di vincere la Supercoppa Europea di Pallanuoto femminile grazie alla vittoria ottenuta questa sera per 11-13 in casa del Sabadell, squadra campionessa d’Europa in carica. Così Barelli: “L’Ekipe Orizzonte aggiunge l’ennesima gemma ad un palmares inimitabile che la pone tra le eccellenze europee della ...

Pallanuoto femminile - Supercoppa Europea 2019 : Sabadell-Catania 11-13. Le etnee vincono il primo trofeo continentale stagionale! : Con una prima parte di gara perfetta il Catania passa per 11-13 in casa delle campionesse d’Europa del Sabadell e si aggiudica la Supercoppa Europea di Pallanuoto femminile: sugli scudi per le etnee Arianna Garibotti, autrice di cinque gol. Le siciliane vendicano così la sconfitta patita lo scorso anno nei quarti di Champions League con conseguente retrocessione nel LEN Trophy, poi conquistato dalla compagine isolana. Nel primo quarto ...

Pallanuoto femminile - A1 2019-2020 : risultati e classifica dell’ottava giornata. Non sbagliano Orizzonte e Plebiscito : Cinque gli incontri, come di consueto, in questo sabato dedicato alla Serie A1 di Pallanuoto femminile. Successi per tutte e tre le prime della classe: otto su otto per L’Ekipe Orizzonte Catania, non sbagliano neanche Plebiscito Padova e Sis Roma. Resta tutto invariato dunque in vetta alla graduatoria. In coda, nello scontro diretto per la salvezza, Verona batte Ascoli. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : ottava giornata. Scontro in coda tra Ancona e Trieste : Dopo il martedì dedicato alla Nazionale di Paolo Zizza, che ha esordito in World League con un buon pareggio (sconfitta ai rigori) con le campionesse d’Europa dell’Olanda, torna il campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile. Sabato, come di consueto, in programma tutti i cinque incontri validi per l‘ottava giornata. L’attesa è per il big match di Padova tra il Plebiscito ed il Milano, con le padrone di casa che sono ...

LIVE Italia-Olanda 2-2 Pallanuoto femminile - World League 2020 in DIRETTA : primo quarto in parità : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Tutto pronto, squadre che partono per la seconda frazione di gioco. 8′ Termina qui il primo quarto: 2-2, partita davvero molto equilibrata. Italia che era andata sotto 2-0, poi le reti di Garibotti e Queirolo a ristabilire la situazione 7′ Difesa italiana che si sta disimpegnando al meglio. 6′ Olanda che non sfrutta un’altra superiorità. 6′ GARIBOTTI! ...

LIVE Italia-Olanda 0-0 Pallanuoto femminile - World League 2020 in DIRETTA : comincia il cammino del Setterosa verso gli Europei : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Prima palla presa dall’Olanda. 1′ Tutto pronto, si comincia. 20.28 Squadre che si stanno tuffando in acqua. 20.25 A breve gli inni nazionali. 20.23 Squadre che sono entrate sul piano vasca. 20.20 Le parole di Zizza alla vigilia: “Per me sarà un esordio carico di emozioni e belle sensazioni che passeranno con la prima palla al centro. Ci aspetta una partita difficile ...

LIVE Italia-Olanda Pallanuoto femminile - World League 2020 in DIRETTA : comincia il cammino del Setterosa verso gli Europei : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, prima partita della Nazionale italiana di pallanuoto femminile nella World League 2019-2020. Inizia il girone preliminare e scatta il cammino internazionale per il nuovo Setterosa guidato dal ct Paolo Zizza, all’esordio sulla panchina italiana. Le azzurre vorranno partire al meglio in vista di un 2020 durissimo che vedrà prima gli ...

Italia-Olanda oggi - World League Pallanuoto femminile : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Tempo di esordi in quel di Firenze: il Setterosa debutta nella World League di pallanuoto femminile 2019-2020, Paolo Zizza invece dirigerà le azzurre per la sua prima volta. Una sfida subito spettacolare e molto interessante: le azzurre sfidano infatti l’Olanda, campionessa d’Europa in carica. Andiamo a scoprire orario d’inizio e come seguire il match. World League pallanuoto femminile 2020 Martedì 18 novembre Ore ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della settima giornata di A1. Cergol scatenata : L’Ekipe Orizzonte Catania in fuga al termine della settima giornata del campionato femminile di Pallanuoto. Le siciliane vincono un altro big match e si lasciano dietro la SIS Roma. Andiamo a rivivere questo turno con le migliori italiane. Lucrezia Cergol: la protagonista di giornata. Spettacolare la sua prova: dominante con cinque reti la giovanissima classe 2001 che fino ad ora ha sempre timbrato il cartellino. Purtroppo per lei non ...