Palazzo Chigi | al via il vertice di maggioranza sul Mes Governo in bilico | tra malumori

Fondo salva-Stati - vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Assente Italia Viva - Renzi : “Non abbiamo di che litigare - se la vedano loro” : A Palazzo Chigi ha preso il via il vertice di maggioranza sul Mes. All’incontro sono presenti, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il titolare della Farnesina e capo delegazione del M5s, Luigi Di Maio, il ministro della Cultura e capo delegazione del Pd, Dario Franceschini, e il ministro della Sanità e capo delegazione di Leu, Roberto Speranza. Presente anche il ministro per lo Sviluppo Economico, ...

Mes - via al vertice a Palazzo Chigi. Maggioranza divisa - opposizioni all'attacco : Tutti si aspettano un bis della seduta del 20 agosto: un nuovo redde rationem tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini, che domani in Senato riferirà sul Mes. Conte dirà la sua in difesa...

Fondo salva-Stati - iniziato il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Assenti i rappresentanti di Italia Viva : A Palazzo Chigi ha preso il via il vertice di maggioranza sul Mes. All’incontro sono presenti, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il titolare della Farnesina e capo delegazione del M5s, Luigi Di Maio, il ministro della Cultura e capo delegazione del Pd, Dario Franceschini, e il ministro della Sanità e capo delegazione di Leu, Roberto Speranza. Presente anche il ministro per lo Sviluppo Economico, ...

Ue : iniziato a Palazzo Chigi vertice sul Mes - assenti i renziani : Roma, 1 dic.(Adnkronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi il vertice sul fondo Salva Stati. Al tavolo oltre al premier Giuseppe Conte, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al responsabile dell’Economia, Roberto Gualtieri, ci sono i ministri Roberto Speranza, Vincenzo Amendola, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Al tavolo, a quanto si apprende, non ...

Sul Mes stasera - al vertice di Palazzo Chigi - si rischia la fine dell’alleanza giallorossa : I toni sempre più duri di Luigi Di Maio contro la riforma del Mes, il fondo Salva-Stati, che il governo dovrà confermare in Europa, e su cui domani il premier Conte dovrà riferire in parlamento la posizione del governo, ha scatenato l’allarme degli alleati, Pd in primis, a poche ore dal vertice di maggioranza di questa sera a palazzo Chigi: la posizione in apparenza intransigente di Di Maio sul rinvio della firma italiana ha fatto crescere ...

Mes - la telefonata tra Gentiloni e Palazzo Chigi. Bomba dall'Europa : fallito il compito del Conte bis? : Il braccio di ferro sul Mes mette in ginocchio Giuseppe Conte. Preso nella morsa del Movimento 5 Stelle (contrario) e del Pd (favorevole), il premier deve gestire una partita pericolosissima per sé e per il governo. Per sé, perché Matteo Salvini e Giorgia Meloni l'hanno accusato di aver tradito il P

A Palazzo Chigi "Comitatone" per Venezia : Mose avanti : Dopo due anni, il Comitatone per Venezia torna a riunirsi, con l’impegno da parte del Governo a far ripartire i finanziamenti per il completamento del Mose, per i lavori in città e in laguna, e soprattutto l’impegno a coinvolgere gli enti locali nel controllo sullo stato del loro avanzamento. Con un tavolo di confronto anche sulle modalità della futura governance del sistema di dighe mobili.Escono soddisfatti ...

Mose - Zaia a Palazzo Chigi : “Confermato finanziamento da 5 - 4 miliardi. Fine lavori nel 2021” : Confermato il cronoprogramma per la Fine dei lavori al 31 dicembre 2021 e il finanziamento di 5 miliardi e 493 milioni. Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia interviene al termine del Comitatone a Palazzo Chigi sul Mose, la grande opera mai ultimata tornata al centro del dibattito politico in questi ultimi giorni, in cui Venezia è stata travolta dall’acqua alta. Un vertice ha detto Zaia, “che non veniva convocato da due anni: ...

Mose - Zaia a Palazzo Chigi : “Confermato finanziamento da 5 - 4 miliardi. Termine lavori a fine 2021” : Confermato il cronoprogramma per la fine dei lavori al 31 dicembre 2021 e il finanziamento di 5 miliardi e 493 milioni. Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia interviene al Termine del Comitatone a Palazzo Chigi sul Mose, la grande opera mai ultimata tornata al centro del dibattito politico in questi ultimi giorni, in cui Venezia è stata travolta dall’acqua alta. Un vertice ha detto Zaia, “che non veniva convocato da due anni: ...

Tutte le spese a Palazzo Chigi : le divise nuove e i lavori al bar : Grandi lavori a Palazzo Chigi. Non si tratta, però, di manovre politiche quanto di veri e propri interventi di ristrutturazione di alcune aree della struttura. Ieri Il Tempo aveva riportato la notizia di lavori effettuati nell'appartamento a disposizione del premier che sono costati circa 23mila euro. Tra questi, l’installazione di una porta blindata dotata di “occhio magico” nel corridoio del terzo piano accanto all’ascensore 1, l’impianto ...

Giuseppe Conte - la maxi-ristrutturazione dell'appartamento a Palazzo Chigi (a nostre spese) : Il premier Giuseppe Conte ha ristrutturato il "suo" appartamento al terzo piano di Palazzo Chigi. Lo ha scoperto Il Tempo in edicola sabato 23 novembre. Porta blindata, antifurto con telecamere a colori, impianto idrico, nuovi attacchi per lavatrice e lavastoviglie, persiane in legno e una cabina do

Conte ora "mette le tende". Si rifà casa a Palazzo Chigi : Gabriele Laganà Giuseppe Conte ha fatto ristrutturare il suo appartamento a palazzo Chigi che ora conta di porta blindata, antifurto e cabina con effetto massaggiante Il premier Giuseppe Conte è decisamente ottimista sul futuro del suo governo. Così fiducioso che la litigiosa maggioranza giallorossa possa durare a lungo che avrebbe deciso di ristrutturare l’appartamento al terzo piano di palazzo Chigi. La notizia, riportata da Il ...

Il premier Conte rifà l’appartamento a Palazzo Chigi : spesi quasi 23mila euro : Gabriele Laganà Giuseppe Conte ha fatto ristrutturare il suo appartamento a Palazzo Chigi che ora conta di porta blindata, antifurto e cabina con effetto massaggiante Il premier Giuseppe Conte è decisamente ottimista sul futuro del suo governo. Così fiducioso che la litigiosa maggioranza giallorossa possa durare a lungo che avrebbe deciso di ristrutturare l’appartamento al terzo piano di Palazzo Chigi. La notizia, riportata da Il ...

Rifiuti - emergenza Capitale Palazzo Chigi convoca Raggi : L?emergenza Rifiuti di Roma è sul tavolo di Giuseppe Conte. Non si può più aspettare e nelle prossime ore, tramite il Ministero dell?Ambiente, partirà la...