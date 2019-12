PAGELLE Parma Milan | Conti il migliore | Hernandez sempre decisivo VOTI

Parma-Milan 0-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : Theo Hernandez eroe di giornata - Piatek spara a salve [FOTO] : PARMA MILAN pagelle – Rete decisiva siglata nel finale durante la sfida del Tardini. Parma–Milan si sblocca a pochi minuti dal termine il risultato, Theo Hernandez regala la vittoria ai suoi. La difesa ducale ha resistito quasi per tutta la gara, ma una conclusione di Bonaventura non bloccata da Sepe ha mandato in rete l’ex Real Madrid . Nel pomeriggio domina la noia, con i gialloblu impegnati a non subire e ripartire in ...

LIVE Parma-Milan 0-1 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : i rossoneri vincono in trasferta. Al Tardini decide Theo Hernandez. PAGELLE e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+3′ FINISCE QUI: PARMA 0-1 MILAN. 90’+3 Ultimo tentativo per gli uomini di D’Aversa con Hernani da fuori…palla in rimessa dal fondo. 90+2′ Bonaventura sbroglia una situazione complicata per i suoi alleggerendo in qualche modo su Donnarumma. Ora il Parma vuole il pari. 90+1′ Leao cerca di arrestare la ripartenza del Parma commettendo fallo su Iacoponi: ...

Bologna-Parma 2-2 - le PAGELLE di CalcioWeb : Kulusevski incontenibile - Dzemaili eroe di giornata [FOTO] : Bologna-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Il Bologna riacciuffa il Parma nel finale. Il derby emiliano finisce 2-2 con i gol di Kulusevski (strepitosa prestazione quella del calciatore in prestito dall’Atalanta) Iacoponi, Palacio e Dzemaili. Tra i ducali bene anche Bruno Alves e Kucka, strepitoso il gol di Dzemaili all’ultimo respiro. In alto la FOTOGALLERY. Bologna-Parma, le pagelle di CalcioWeb BOLOGNA (4-3-3): ...

PAGELLE e Highlights 12^ giornata : Juventus-Milan 1-0 - decide Dybala. Cagliari-Fiorentina 5-2 - euro rossoblù - super Nainggolan. Parma-Roma 2-0 - crollo giallorosso : Pagelle 12 giornata- Il 12° turno è già entrato nel vivo con la vittoria per 3-1 del Sassuolo ai danni del Bologna. decide la doppietta di Caputo e gol di Boca. Per gli ospiti a segno Orsolini. Spicca la super sfida tra Juventus-Milan, con bianconeri freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League e con […] L'articolo Pagelle e Highlights 12^ giornata: Juventus-Milan 1-0, decide Dybala. Cagliari-Fiorentina 5-2, euro rossoblù, ...

Parma-Roma 2-0 - le PAGELLE di CalcioWeb : Cornelius fa reparto da solo [FOTO] : Parma-Roma, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio un match importante valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Parma e Roma, partita interessante per la classifica di entrambe e che ha dato indicazioni. Ottima prova per la squadra di D’Aversa che ha giocato con coraggio e con ottime manovre, la Roma non ha demeritato nel complesso ma non è riuscita ad incidere negli ultimi metri, i tanti ...

Fiorentina-Parma 1-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : Castrovilli sugli scudi - Scozzarella migliore in campo [FOTO] : Fiorentina-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Un punto ciascuno per Fiorentina e Parma nel primo posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Al Franchi vanno avanti i ducali con Gervinho, pari di Castrovilli. Proprio il giovane viola è uno dei migliori in campo, insieme a Gervinho e Scozzarella. In alto la FOTOGALLERY. Fiorentina-Parma, LE pagelle DI CalcioWeb FIORENTINA (4-3-3): Dragowski 6; Venuti 6, Milenkovic 5.5, Ranieri ...

PAGELLE e Highlights 9^ giornata : Roma-Milan 2-1 - Dzeko-Zaniolo. Atalanta-Udinese 7-1 - show di Muriel. Torino-Cagliari 1-1 - rossoblù sugli scudi. Lecce-Juve 1-1 - Inter-Parma 2-2

PAGELLE e Highlights 10^ giornata : Brescia-Inter 1-2 - Lautaro-Lukaku - nerazzurri in testa. Parma-Verona 0-1 - decide Lazovic : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Brescia-Inter 1-2, Lautaro-Lukaku, nerazzurri in testa. Parma-Verona 0-1, ...

Parma-Verona 0-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : ‘missile’ di Lazovic [FOTO] : Parma-Verona, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio il primo match valido per la 10^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Parma e Verona, al Tardini vero e proprio scontro per la salvezza. In difficoltà la squadra di D’Aversa che non ha replicato l’ottima gara contro l’Inter, sempre più sorprendente il Verona che sta disputando una stagione ben al di sopra delle aspettative, ...

Inter fermata sul pari dal Parma - le PAGELLE nerazzurre : bene De Vrij e Barella : Si è da poco concluso allo stadio Meazza di Milano uno degli anticipi in programma per la nona giornata di Serie A tra Inter e Parma sul risultato di 2-2. Nerazzurri in vantaggio con Candreva al 22', ma gli ospiti rimontano con Karamoh e Gervinho al 26' e 30'. Pareggio Interista a inizio ripresa di Lukaku al 50'. La classifica ora vede la squadra di Conte seconda con ventidue punti, a meno uno dalla Juventus, mentre i gialloblu salgono a tredici ...

PAGELLE e Highlights 9^ giornata : Lecce-Juve 1-1 : non basta Dybala - risponde Mancosu. Inter-Parma 2-2 - Lukaku riaggancia i ducali