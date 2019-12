Oroscopo Acquario | dicembre | novità in campo amoroso | ripresa nel lavoro

Blastingnews

(Di domenica 1 dicembre 2019) il mese diè arrivato. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno dell'? Scopriamo le previsioni astrologiche con l'amore, illa salute per il periodo compreso tra il primo ed il 31. Di seguito anche consigli per poter affrontare il mese delle festività nel modo migliore possibile. Negli ultimi tempi l'ha vissuto dei momenti particolari di stress, non è stato semplice affrontarli e il nervosismo e le tensioni dovute anche ad alcune questioni lavorative inevitabilmente hanno influito a livello psicofisico. Nell'ultima parte del mese di novembre è stato possibile recuperare a livello salutare, ma anche insentimentale e professionale. In amore Venere con il suo transito positivo ha favorito conoscenze importanti per i single del segno. Mentre per quel che ha riguardato il settore professionale, non è mancata l'energia, né ...

