Omicidio Sacchi | sequestrato il cellulare di Anastasiya Kylemnyk

Omicidio Luca Sacchi : sequestrato il cellulare di Anastayia : Gli inquirenti che indagano sull’Omicidio di Luca Sacchi hanno sequestrato il cellulare di Anastasyia. Intenzione di chi indaga è analizzare i contatti che la ragazza ha avuto nelle ultime settimane, anche via chat, con l’obiettivo anche di risalire alla persona che ha fornito a lei e a Giovanni Princi, ‘il cosiddetto finanziatore’ il pregiudicato amico di Luca finito in carcere, i 70 mila euro che sarebbero ...

Omicidio Luca Sacchi - sequestrato il cellulare di Anastasia. Mercoledì sarà interrogata dal giudice sui 70mila euro nello zaino : Prosegue l’inchiesta sull’Omicidio di Luca Sacchi, il 24enne colpito a morte il 23 ottobre scorso al quartiere Appio Latino di Roma in seguito a una rapina messa a segno dai 21enni romani Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. Dopo l’iscrizione del registro degli indagati di Anastasia, la fidanzata della vittima, gli inquirenti le hanno sequestro il cellulare. Intenzione di chi indaga è analizzare i contatti che la ragazza ha avuto ...

Omicidio Sacchi - la fidanzata di Valerio Del Grosso : “Ecco come l’ho scoperto” : La fidanzata di Valerio Del Grosso svela nuovi dettagli sull’Omicidio Sacchi: ecco le sue parole riportate dal “Corriere.it” La fidanzata di Valerio Del Grosso, l’uomo che avrebbe ucciso Luca Sacchi a Roma, è tornata a parlare per svelare tutta la verità. Ecco le sue parole riportate da “Corriere.it”: “Sono qui per raccontarvi la verità sull’Omicidio […] L'articolo Omicidio Sacchi, la ...

Omicidio Luca Sacchi - si cerca nel telefonino di Princi il nome del finanziatore : Nel cellulare sequestrato gli inquirenti valutano gli indizi per risalire alla persona che avrebbe dato ad Anastasiya Klyemnyk i 70mila euro per l'acquisto di droga. Mercoledì l'interrogatorio della fidanzata del giovane ucciso il 23 ottobre

Omicidio Sacchi - la fidanzata di Del Grosso ai carabinieri : «Come ho capito che era stato lui» : «Sono qui per raccontarvi la verità sull’Omicidio di Luca Sacchi. Nel mio interrogatorio non vi ho detto tutto perché avevo paura ma la mia coscienza mi ha spinto a tornare». A parlare – come riporta il Corriere.it – è la fidanzata di Valerio Del Grosso, l’uomo che avrebbe ucciso Luca Sacchi a Roma. Il 31 ottobre, a una settimana dall’Omicidio, la giovane si è presentata ai carabinieri per raccontare altri dettagli (lo aveva già ...

Omicidio Sacchi : l’ipotesi di un finanziatore dietro i 70mila euro nello zaino di Anastasiya - la fidanzata di Luca : Anastasiya Kylemnyk era solo un tramite. Un corriere incensurato da utilizzare per far arrivare la droga altrove. E per giunta donna, quindi “meno sospetta”. Forse assoldata da Giovanni Princi, “inserito stabilmente in contesti criminali”, che si era già giocato il “jolly” dell’arresto e non poteva più rischiare in prima persona. È l’ipotesi degli inquirenti che continuano a lavorare sul “contesto” che ha portato all’Omicidio di Luca Sacchi, il ...

Omicidio Sacchi - pm : finanziatore soldi? : Gli inquirenti al lavoro per capire chi abbia fornito a Giovanni Princi e ad Anastasiya Kylemnyk i 70 mila che sarebbero dovuti servire all'acquisto di 15 chilogrammi di marijuana. Potrebbe esserci un prestatore, qualcuno che, prima della tragica serata conclusasi con la morte di Luca Sacchi, fornì a Giovanni Princi e Anastasiya Kylemnyk i 70.000 che avrebbero dovuto essere usati per acquistare 15 chilogrammi di marijuana. Il pubblico ...

Omicidio Luca Sacchi - ipotesi pm : «Un finanziatore ha dato i soldi a Anastasiya e Princi per comprare la droga» : Nello zaino di Anastasiya Kylemnyk c'erano 70mila euro, quelli che dovevano servire a comprare 15 chilogrammi di droga. Ora i pm della Procura di Roma che indagano sul caso considerano anche...

Omicidio Luca Sacchi - spunta un finanziatore : «Ha dato i 70mila euro a Anastasiya e Princi per comprare la droga» : Nello zaino di Anastasiya Kylemnyk c'erano 70mila euro, quelli che dovevano servire a comprare 15 chilogrammi di droga. Ora i pm della Procura di Roma che indagano sul caso considerano anche...

Omicidio Luca Sacchi - caccia al finanziatore che ha dato a Anastasiya e Princi i soldi per la droga : Potrebbe esserci una terza persona che ha messo a disposizione i contanti per l’acquisto dei 15 chili di stupefacente

Omicidio Luca Sacchi - spunta un finanziatore : «Ha dato i 70mila euro a Anastasiya per comprare la droga» : Nello zaino di Anastasiya Kylemnyk c'erano 70mila euro, quelli che dovevano servire a comprare 15 chilogrammi di droga, marijuana nello specifico. Ora i pm della Procura di Roma che indagano sul...

Omicidio Sacchi - la madre di Luca ad Anastasiya : dimmi la verità : La madre di Luca Sacchi ha commentato in esclusiva a "La vita in diretta" gli sviluppi su Anastasiya Kylemnyk, e ha lanciato un appello alla ragazza: "Te lo dico proprio a te Anastasiya, vedendoti lì stamattina mentre ti portavano via, la tua faccia io pensavo a Luca a quanto ti voleva bene, a quanto ti amava, quanto ti amavamo noi, l'hai fatto portare via. Tu devi venire da me, mi devi guardare negli occhi e dirmi quello che è successo, perché ...

Le tre cose che ancora non tornano nell'Omicidio di Luca Sacchi : A poco più di un mese dalla morte di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni freddato davanti alla sua fidanzata Anastasia nei pressi del John Cabot, pub in zona Appio, restano ancora dei punti oscuri che le indagini della procura (non concluse) dovranno chiarire. 1 - Perchè Anastasia non ha raccontato quello che sa? Ha solo paura di pagarla cara? Per chi indaga, anche se il suo fidanzato è stato ucciso, la 25enne ucraina ha ...

Omicidio Sacchi : obbligo di presentazione per la fidanzata - i fermati : Omicidio Sacchi: obbligo di presentazione per la fidanzata, i fermati Emergono nuovi dettagli nelle indagini sull’Omicidio Sacchi. Nella mattinata di oggi, venerdì 29 novembre 2019, sono scattate 5 misure cautelari: per la ragazza di Luca, il ragazzo ucciso, è stato disposto l’obbligo di firma. Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: sondaggi, candidati e data Omicidio Sacchi: obbligo di firma per Anastasia Kylemnyk Svolta nelle ...