OMICIDIO NADIA ORLANDO | FRANCESCO MAZZEGA SUICIDATO Impiccato nel giardino di casa

OMICIDIO NADIA Orlando - condanna a 30 anni confermata per Mazzega : “Non merito perdono” : È stata confermata dalla Corte d’assise di Appello di Trieste la condanna a 30 anni inflitta in primo grado a Francesco Mazzega, che nell’estate del 2017 uccise la fidanzata Nadia Orlando, ventunenne di Vidulis di Dignano (Udine). L’imputato in aula: “Non merito perdono. Ho paura anche a chiederlo, vista la gravità di quanto fatto”.Continua a leggere